Larry Kings mangeårige hustru Shawn Southwick King får ikke en eneste krone.

Det er blevet offentliggjort i kølvandet af, at den legendariske tv- og radiovært Larry King døde tilbage i januar.

Parret havde været gift i over 22 år, men var midt i en skilsmisse, da 87-årige Larry King gik bort, og ifølge australske news.com bliver enken efterladt absolut ingenting.

Skilsmissen nåede dog aldrig at blive en realitet, selvom Larry King ville allerede ville skilles fra sin syvende kone tilbage i 2019.

In this file photo taken on May 14, 2003, TV and radio interviewer Larry King and his wife Shawn Southwick arrive for the premiere of "Bruce Almighty" at Universal Citywalk in Los Angeles. The iconic TV and radio interviewer Larry King died January 23, 2021, at the age of 87, his media company said. Ora Media did not state a cause of death but media reports said King had been battling Covid-19 for weeks and had suffered several health problems in recent years. (Photo by Chris DELMAS / AFP)

Ifølge mediet People var det uenigheder mellem parret og aldersforskellen, der til sidst blev et problem.

»Dette er mit sidste ønske og testamentet. Jeg vil gerne erstatte alle tidligere lignende skrifter med dette efter min død. 100 procent af mine penge og midler skal ligeligt fordeles mellem mine børn Andy, Chaia, Lary Jr, Chance og Cannon,« skrev Larry King i testamentet.

King skrev disse afgørende detaljer i testamentet tilbage 2019 – altså et år før to af hans børn – Andy and Chaia – gik bort i 2020.

Ifølge TMZ, så er King estimeret til at være 2,5 millioner dollar værd, men de er fordelt på forskellige investeringer og fonde.