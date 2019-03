Landmanden dukker op i den kommende sæson af Kanal 4-programmet.

Der dukker flere velkendte realityansigter op, når en ny sæson af ‘Ex on the Beach’ ruller over skærmen fra den 17. marts på Kanal 4 og Dplay.

Realityportalen har allerede afsløret, at den tidligere ‘Big Brother’- og ‘Robinson Ekspeditionen’-deltager Mark Bøgelund er en del af castet, men han er ikke det eneste kendte ansigt.

Også Troels Hymøller fra ‘Landmand søger kærlighed’ dukker op i løbet af sæsonen og er klar til at give den gas i villaen på Mauritius. Det bekræfter Discovery Networks Danmark over for Realityportalen, men tv-stationen har ingen yderligere kommentarer til hans deltagelse.

»Det var sgu grineren«

‘Landmand søger kærlighed’-deltageren bekræfter også over for Realityportalen, at han er med.

»De ringede og spurgte, om jeg ville være med. Jeg havde jo lige nogle køer, der skulle passes og sådan noget, men vi fandt en løsning, og så sagde jeg ja,« fortæller ‘Landmand søger kærlighed’-deltageren med et grin.

Troels må ikke fortælle noget om, hvem hans ekskæreste er, eller hvor længe han medvirker i ‘Ex on the Beach’. Men han fortæller, at han havde en god oplevelse i programmet.

»Det var sgu meget grineren. Jeg havde det meget sjovt,« fortæller Troels, der heller ikke vil ud med, om man kan forvente mere tv med ham i fremtiden.

‘Ex on the Beach’ har premiere den 17. marts klokken 22:00 på Kanal 4 og Dplay.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk