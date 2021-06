Stine Marthine Pedersen og Niels Pors fandt kærligheden i hinanden, da den fire år yngre Niels Pors slap gennem sin udkårnes nåleøje i TV 2-programmet 'Landmand søger kærlighed' sidste sommer.

Kort tid efter optagelserne flyttede parret sammen i Stine Marthine Pedersens lejlighed, så erhvervede de sig en fælles gård og for nylig fik de også hundehvalpe sammen.

Og så har Niels Pors selvfølgelig også været på knæ efter et år som kærester.

»Jeg friede ude på græsplanen i vores egen have med hundehvalpene løbende rundt over det hele blandt alle vores dyr. Det er vores lille plet, så det mente jeg skulle være der,« forklarer Niels Pors til B.T.

Stine og Niels vandt prisen for 'Årets par' til Reality Awards 2021. Her viser de prisen frem med tv-vært Lene Beier i baggrunden. Hun står i spidsen for 'Landmand søger kærlighed', som førte parret sammen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Stine og Niels vandt prisen for 'Årets par' til Reality Awards 2021. Her viser de prisen frem med tv-vært Lene Beier i baggrunden. Hun står i spidsen for 'Landmand søger kærlighed', som førte parret sammen. Foto: Martin Sylvest

Parret vandt i onsdags prisen for 'Årets par' til Reality Awards, og kærligheden er heller ikke til at tage fejl af, selvom Stine Marthine Pedersen ikke havde set frieriet komme.

»Det kunne ikke have været bedre! Først troede jeg ikke, han mente det rigtigt, men selvfølgelig var det et ja,« tilføjer Stine Marthine Pedersen og smiler.

Dog skal der ikke gå længe, inden en ny ring skal på fingeren. Landmandsparret er nemlig snart klart til bryllupsfest.

»Vi har allerede gjort os ret mange tanker om brylluppet, og vi er heldigvis ret enige om det hele. Det bliver IKKE i en kirke. Vi drømmer om at blive viet ude i haven,« fortæller Stine Marthine Pedersen.

Men selvom brudekjolen og andre vigtige detaljer endnu mangler til den store dag, så har det forlovede par allerede besluttet sig for en anden væsentlig del af brylluppet.

»Vi har sat en dato, men den holder vi for os selv indtil videre,« slutter Stine Marthine Pedersen med et smil.