Da 'Landmand søger kærlighed' rullede over skærmen i 2015, var den i dag 26-årige Søren Frederiksen blandt de medvirkende.

Desværre fandt han ikke kærligheden i programmet, men ved 'Reality Awards 2016' mødte han den jævnaldrende Henriette Gaardsdal Jensen, som ellers havde datet landmanden Thomas i programmet. De to faldt pladask for hinanden, og siden har kærligheden blomstret.

I februar 2017 kunne parret afsløre, at de havde købt hus sammen, og den 22. september sagde parret ja til hinanden i Houlkær Kirke ved Viborg. Nu fortæller Henriette, hvordan deres store dag forløb.

»Vi havde virkelig en god dag. Det var helt vildt, og dagen gik bare så hurtigt. Jeg ville ønske, man kunne opleve det igen. Det gik over al forventning, det var helt fantastisk. Vi fejrede det meget traditionelt med, at vi blev viet i den kirke, hvor jeg er døbt og konfirmeret, vi holdt reception og så en stor fest til sidst. Vi holdt det i et lille kulturhus i en by, der hedder Frederiks. Og vi var 90 mennesker til festen, så det var en stor, dejlig fest,« fortæller Henriette til Realityportalen.dk.

Frieri på fødselsdag

Det var på Henriettes 25-års fødselsdag i maj sidste år, at Søren poppede det store spørgsmål:

»Som Søren siger, som den gode vestjyde han er, så slår man en gang imellem tingene sammen. Så til min fødselsdag havde han købt en ring som gave, og så var det så en forlovelsesring. Han sagde så nogle søde ting, at jeg bare var dejlig, og at han synes, at det skulle være os to. Og så sagde jeg bare ja med det samme,« fortæller Henriette.

»Det går godt med os, og vi nyder bare at være giftefolk. Selvom det nu ikke er, fordi der er de store forandringer. Det, der har ændret sig mest, er næsten vores navne. Søren har taget mit mellemnavn, Gaardsdal, og så har jeg taget hans efternavn, Frederiksen.«

Søren og Henriette har ikke planer om at udvide familien lige nu. I øjeblikket nyder de i fulde drag at være mand og kone, og så tager de det stille og roligt med at få en lille en.

