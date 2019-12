Sangerinden Lana Del Rey kan lige nu fejre stor succes med sit nye album 'Norman Fucking Rockwell', som er gået rent ind hos både anmeldere og publikum, som streamer sangene på livet løs.

Men det har alligevel været en rigtig møgjul for den 34-årige amerikaner. Hun og familien er nemlig blevet udsat for indbrud, og nogle af de stjålne effekter er uerstattelige.

Det oplyser hun på Twitter, hvor hun kommer med en bøn til gerningsmanden eller -mændene.

'Jeg håber, at alle har haft en rigtig god jul - vil bare lige komme med en hurtig meddelelse. I denne uge er familieklenodier, inklusive hele min søsters produktion, blevet stjålet', skriver hun.

Lana Del Reys lillesøster Chuck Grant er en yderst succesfuld fotograf med base i New York og Los Angeles, som blandt andet tager billeder for Vice og Rolling Stone.

'Jeg vil meget gerne opfordre hvem end, der tog det, til at være så sød at overveje scanninger af hendes tidligere arbejde tilbage til os for en dusør - ingen spørgsmål stillet. Det arbejde, vi har mistet, kan ikke genskabes og eksisterer ingen andre steder end der, hvor det var. Mange tak, Lana', skriver hun på Twitter til sine næsten 10 millioner følgere.

Chuck Grant hjalp Lana Del Rey med at skabe sit specielle image i starten af sangerens karriere, skriver New York Post.

Siden da er det kun gået én vej for Del Rey, og det er op. Hendes nyeste album blev for nyligt kåret som årets tredje bedste af magasinet NME.