Fans, kollegaer og en enkelt politiker har nu taget Adele i forsvar, efter hun mandag delte et billede af sig iført karnevalskostume.

Billedet vakte voldsom kritik, og beskyldninger om ‘kulturel appropriation’ overtog for en stund sociale medier.

Kritikerne mente, det var malplaceret, at hun havde iført sig en bikini i farverne fra Jamaicas flag og havde sat sit hår i såkaldte bantuknolde, som er knolde lavet af fletninger.

Særligt frisuren fik folk til at fare i flint, da denne typisk associeres med folk, der har afrikanske rødder. En hvid kvinde som Adele må afholde sig fra at stjæle fra kulturer, hun ikke selv er en del af, lød det.

Vis dette opslag på Instagram Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London Et opslag delt af Adele (@adele) den 30. Aug, 2020 kl. 3.17 PDT

Kritikken har trukket overskrifter, men med til historien hører nu også alle dem, der forsvarer den 32-årige britiske sangerinde.

Heriblandt DJ Ace og sangerinde Alexandra Burke, der tirsdag talte om netop kritikken i et BBC-radioshow.

Sidstnævnte – som selv er jamaicansk – gjorde det klart, at hun i hvert fald ikke var blevet krænket af 'Rolling in the Deep'-sangerindens billede.

»Min pige her (Adele, red.) er vokset op med sort kultur. Folk glemmer, at hun kommer fra Tottenham. Hun har nok spist jerk-kylling ligesom alle vi andre,« lød det ud i æteren fra hende.

Alexandra Burke. Foto: LEON NEAL Vis mere Alexandra Burke. Foto: LEON NEAL

Tottenham i det nordlige London er kendt for at have en multikulturel befolkning. En rapport fra 2016 viste således, at 22 procent af befolkningen bestod af hvide briter, mens over 26 procent var sorte.

David Lammy – parlamentsmedlem med guyanesisk baggrund – er selv fra Tottenham og også valgt til det britiske parlament her.

Han er ligeledes en del af det kor, der forsvarer Adele. Han mener, at kritikerne fuldstændig har misset pointen med karnevalet og den tilhørende udklædning.

'Adele er født og opvokset i Tottenham. Hun forstår det bedre end nogen anden. Tak, Adele. Glem kritikerne,' skriver han om sagen på Twitter.

Labour-politikeren David Lammy. Foto: BEN STANSALL Vis mere Labour-politikeren David Lammy. Foto: BEN STANSALL

I kommentarsporet til billedet støtter flere – også med jamaicansk baggrund – da også op om stjernen.

Således har både DJ'en Popcaan og model Naomi Campell, hvis mor blev født i Jamaica, udtrykt deres støtte med hjerte-emojis og landets flag.

Kritikken af Adele er derfor langt fra entydig. Men det ændrer ikke på, at netop ‘kulturel appropriation’ og beskyldninger herom er et fænomen, der vinder indpas i disse år.

Således vakte det også vrede – blandt nogle – da Rihanna sidste år iførte sig tøj med stærke referencer til traditionel kinesisk beklædning, da hun poserede på forsiden af Harpers Bazaar KINA.