I 'Årgang 20'-programmet bliver det ikke nævnt, hvorfor faren Daniel Brask-Andersen pludselig har sin arm i gips.

Tømrerlærlingen fra Lyngby forklarer dog nu, hvordan han skaffede sig sin indpakkede arm. Det skriver Her og Nu.

»En iskold morgen havde jeg taget to par vanter på, og jeg skulle skære op med en rundsav,« siger han og fortsætter:

»Lige pludselig, så smutter den der sav ind i min finger, og så kørte den næsten fingeren af lige ind til knoglen.«

Den 23-årige far er med i den nye sæson, som tager over efter seersuccesen 'Årgang 0'.

Han har sammen med sin bedre halvdel fået sit først barn, nemlig sønnen Louie.

Det unge par er glade for at være blevet forældre i en ung alder, og Daniel Brask Andersen har tidligere fortalt til Se og Hør, at han gerne ville være far, inden han blev 25 år.

En drøm, der altså gik i opfyldelse.

Om deres valg om at sige ja til at lade et kamerahold følge dem i 18 år, mens sønnen vokser op, lyder det fra parret:

»Da vi så, at TV 2 ledte efter deltagere til 'Årgang 20', meldte vi os, fordi vi syntes, det kunne være en sjov og spændende oplevelse. Vi synes, det er så fedt, at vi kommer til at have alle disse år på film, så vi altid kan gense dem.«

Tømrerlærlingen var sygemeldt i tre uger på grund af ulykken, men kunne heldigvis beholde fingeren.