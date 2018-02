Der var noget anderledes ved Geggo, da hun dukkede op til ZULU Awards med Cengiz.

Det var en glad Stephanie ‘Geggo’, der onsdag aften kunne kalde sig prismodtager. Geggo vandt nemlig prisen som ‘Årets webstar’ til ZULU Awards i Royal Arena. Det er måske svært at se, men den opmærksomme seer har helt sikkert bemærket, at den smukke ‘Bryggen’-babe så anderledes ud, end hun plejer. Geggos øjne var nemlig meget mere grønne, end de plejer at være.

– Jeg har linser i i dag. Det havde jeg lige lyst til. Det er, fordi jeg er så casual. Jeg er jo festivalklædt i sweatshirt, så tænkte jeg: “Arg, vi pifter den lige op”, afslørede Stephanie Geggo forud for ZULU Awards-showet.



Geggo til Zulu Awards i Royal Arena. Foto: Janus Nielsen Geggo til Zulu Awards i Royal Arena. Foto: Janus Nielsen

Stephanie, Cengiz og resten af ‘Bryggen’-familien holder lige nu pause fra optagelserne af ‘Familien fra Bryggen’, og derfor parret nu mere tid til at passe deres skønhedssalon ‘La Lotus’ på Amager, som de planlægger at udvide for at kunne tilbyde endnu flere skønhedsbehandlinger.

– Vi skal kigge på nye lokaler på mandag, fordi vi gerne vil åbne et sted med botox og alt det dér, fortalte Geggo og Cengiz.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.