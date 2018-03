Forfatterne bag 'Badehotellet' lod sig inspirere af Biblen, da afslutningen på femte sæson blev skrevet.

Det endte i et drama, da finale-afsnittet af ‘Badehotellet’ rullede over skærmen på TV 2 mandag; I vinterens mørke i 1933 er Andersens Badehotel ekstraordinært åbnet for at holde surprisefest for det nye ægtepar, Edward Weyse og Helene Aurland, som er blevet gift i smug.

Næste morgen er alting dog slut for én af gæsterne: Tobaksfabrikant Otto Frigh døde.

Inspirationen til dødsfaldet har skaberne af ‘Badehotellet’, Stig Thorsboe og Hanna Lundblad, fundet i Biblen. Inspirationskilden har nemlig været fortællingen om den rige bonde, som samler al sin rigdom år efter år, men dør inden han kan nyde godt af det. Det fortæller de til TV 2.

– I sin sidste scene siger han, at nu kan han mærke, at han lever, efter fabrikken er solgt. Det er skæbnen, når man lever på at forvente, at det bliver godt bagefter. Han skulle have grebet den før måske. Det er skæbnens ironi, at da han endelig kan leve, så er der ikke mere liv. Men han er sikkert død lykkelig, siger Stig Thorsboe til TV 2.

Ifølge skaberne af ‘Badehotellet’, Stig Thorsboe og Hanna Lundblad, var karakteren Otto Frigh i en larmende midtlivskrise.

– I første sæson skal hans kone virkelig prøve at få ham til at holde ferie, men han kan ikke slippe sit store ansvar for fabrikken. I anden sæson prøver han med en båd, og i tredje sæson forelsker han sig i Kitty Hansen. I sæson fire får Alice så nok af ham, og i femte sæson går det endelig op for ham, at det, der har stresset ham i alle de år, er fabrikken, fortæller Hanna Lundblad til TV 2.

