Den populære tv-kok Gorm Wisweh skal giftes.

Efter at have dannet par i otte år friede Gorm Wisweh til kæresten Charlotte Kjeldbjerg tilbage i april måned under en romantisk middag på Henne Kirkeby Kro tæt på Skjern. Det fortæller han til Billed-Bladet.

Til Ekstra Bladet forklarer han, at det skete helt spontant.

»Jeg ved, at det lyder uromantisk. Vi sad bare og talte, og så sagde jeg lidt henkastet over bordet: 'Vi burde også bare gifte os'. Så kiggede Charlotte over på mig og sagde: 'Aarh, det er vist ikke sådan, du gør det'. Så måtte jeg finde på noget derfra,« griner Gorm Wisweh.

Gorm Wisweh medvirkede i 2016 i tv-programmet 'Vild med dans', hvor han dansede med Sofie Kruuse. Foto: Henning Bagger Vis mere Gorm Wisweh medvirkede i 2016 i tv-programmet 'Vild med dans', hvor han dansede med Sofie Kruuse. Foto: Henning Bagger

Fordi det skete spontant, måtte han også tænke kreativt, da det kom til forlovelsesringen, forklarer han Ekstra Bladet. Han gik derfor ud til en tjener på restauranten og bad om noget stanniol, som han brugte til at lave en ring.

Han indrømmer dog, at han nok skylder Charlotte en ring 'af finere metal' på et tidspunkt - selvom hun syntes, stanniol-ringen var 'meget sødt'.

Efter planen skal de to vies på rådhuset senere på året, mens den store fest skal holdes næste år.

Gorm Wisweh og Charlotte Kjeldbjerg har sammen to børn på henholdsvis tre og fire år.