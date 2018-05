Debutanten Amalie Dollerup brillerer i årets Cirkusrevy med en læspende, arrogant udgave af innovationsministeren.

Mens Lisbeth Dahl og co. af hensyn til - og respekt for - hans død i år styrer udenom darlingen prins Henrik, får Venstres 34-årige Sophie Løhde til gengæld smæk i skikkelse af årets debutant Amalie Dollerup, der brillere som en læspende, arrogant og småliderlig innovationsminister, der synes, danskerne er dumme at høre på i forbindelse med OK18.

Amalie Dollerup har de seneste år gjort sig mest bemærket for sin rolle i TV 2’s populære komedieserie ’Badehotellet’, men hun fungerer også på en revy-scene sammen med de garvede kræfter Ulf Pilgaard, Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard og som nævnt instruktør Lisbeth Dahl.

Niels Ellegaard kickstarter denne sæson i rollen som bornholmsk spion, der holder øje med, at russerne ikke angriber Danmark, hvilket til premieren torsdag aften fik et af de største bifald. Niels Ellegaard afslørede for et par uger siden, at han efter 15 år on-off som en del af det faste hold på Dyrehavsbakken efter denne sæson siger stop, hvilket formentlig vil ærgre stampublikummet, der elsker hans gummiansigt.

Til premieren, der var proppet med prominente gæster som statsminister Lars Løkke Rasmussen, Bent Fabricius-Bjerre og Lise Nørgaard, fik man også en Ulf Pilgaard som plejehjemshippie, der elsker forsøgsordningen med cannabis som medicin, Lisbeth Dahl gav den endnu engang som usikker gammel dame i konstant infight med kapelmester James Price, og så fik Henrik Lykkegaard gang i publikum som tysk violinist, der sammen med et strygerorkester gav gakkede udgaver af danske popsange som Me&My’s ’Dubidub’ og Jacob Haugaards ’Hammer hammer fedt’.

Cirkusrevyen har været en del af Dyrehavsbakkens faste sommerrepertoire siden 1935, og i år er der indtil videre solgt imponerende 108.285 billetter.



