Efter 11 års uvenskab har det bitre opgør mellem Taylor Swift og Kanye West endnu en gang taget en overraskende drejning.

Det er ellers ikke meget, man har hørt til de stridende parter, siden realitystjernen Kim Kardashian i 2016 lækkede en privat telefonsamtale mellem hendes ægtemand og Taylor Swift, som fik popdronningen til at fremstå som en kalkuleret løgner.

Taylor Swift oplevede en shitstorm af dimensioner, gik under jorden i en længere periode og genopstod med albummet 'Reputation' og en helt ny persona, som ønskede både oprejsning – og at få hele verden til at forstå, at det ikke var hende, der var den manipulerende.

Og nu tyder det på, at hendes bønner er blevet hørt. I hvert fald er telefonsamtalen fra 2016 nu blevet lækket i sin fulde længde. Og nye detaljer er kommet på bordet.

Taylor Swift. Foto: Andrew Kelly

Men lad os lige tage dramaet helt fra begyndelsen.

Det går helt tilbage til 2009, hvor en rasende Kanye West væltede op på scenen ved MTV Video Music Awards og afbrød en grøn og forsigtig Taylor Swift, som netop havde vundet en pris.

Han mente nemlig ikke, at sangerinden havde fortjent at vinde over Beyoncé, som også var nomineret.

Oplevelsen lå latent de følgende år, og selvom de aldrig blev bedste venner, så kunne de senere grine ad episoden og sende små stikpiller til hinanden.

Kanye West snupper mikrofonen fra Taylor Swift, der lige har vundet en pris for årets musikvideo, fordi han mener, at Beyoncé skulle have haft den. MTV Video Music Awards i New York, september 2009. Foto: GARY HERSHORN

Men så skrev Kanye West en spydig sang.

Da han i 2016 udgav sangen 'Famous', bød den på det kontroversielle tekststykke: 'Jeg tror stadig, Taylor og jeg kunne have sex. Hvorfor? Jeg gjorde den bitch berømt'.

Med klar henvisning til afbrydelsen af takketalen i 2009, som Kanye West mener blev startskuddet til Taylor Swifts nuværende position som førende verdensstjerne.

Det fik Taylor Swift til at sende et budskab til sine fans, som tydeligvis mest var henvendt til den kontroversielle rapper:

»I vil møde folk på jeres vej, som vil prøve at underbyde jeres succes og tage æren for jeres resultater og jeres berømmelse,« sagde hun fra talerstolen, da hun modtog en grammy for sit album '1989'.

Og så blev Kanye West sur.

For Taylor Swift vidste udmærket, at hun ville blive nævnt i teksten, fortalte han til pressen, inden hans hustru, Kim Kardashian, senere kunne lægge videoer på Snapchat, der beviste, at Taylor Swift ganske rigtigt havde hørt og godkendt teksten over telefonen inden udgivelsen.

Men videoerne var kun brudstykker af samtalen, skulle det vise sig. For nu er hele den 25 minutter lange video blevet lækket, skriver Variety, der har transkriberet hele samtalen.

I musikvideoen til 'Famous' medvirkede nøgne voksdukker af 13 forskellige kendisser, som Kanye West rappede om. Heriblandt Taylor Swift. Her ses et vægmaleri af Taylor Swift, Kanye West og Kim Kardashian, som de fremstår i videoen. Foto: JULIAN SMITH

Her læser Kanye West ganske rigtigt en tekstlinje op, som Taylor Swift godkender. Men det er ikke den, der ender med at blive brugt i 'Famous'.

'Jeg har det, som om Taylor Swift stadig skylder mig sex,' rapper han over telefonen – og altså ikke 'Jeg gjorde den bitch berømt', som siden fik Taylor Swift til at stejle, fordi hun ikke vil finde sig i at blive kaldt en bitch.

Tværtimod griner sangerinden lettet, da hun over telefonen kan konstatere, at Kanye Wests tekst om hende 'ikke er ond' eller handler om 'den dumme bitch'.

Da Kim Kardashian i 2016 offentliggjorde brudstykker af samtalen, kunne man høre, hvordan de to musikere diskuterede to forskellige sætninger, inden Taylor Swift til sidst lod det være op til Kanye West, hvilken han brugte.

Man kunne få det indtryk, at det er 'bitch'-delen, de er uenige om. Men af den nye video fremgår det tydeligt, at det ikke er dét, Taylor Swift lader Kanye West om at afgøre.

Kanye West fortæller nemlig, at Kim Kardashian foretrækker, at han rapper: 'Jeg har det, som om Taylor Swift stadig skylder mig sex'.

Fordi 'Jeg tror stadig, Taylor og jeg kunne have sex' kunne indikere, at Kanye West kunne finde på at være sin kone utro.

Taylor Swift advarer til gengæld rapperen om, at han vil få feminister på nakken ved at sige, at sangerinden 'skylder ham sex', efter han gjorde hende berømt.

Taylor Swift genopfandt sig selv som en kvinde, der ønskede hævn og oprejsning, efter fejden med Kanye West. Foto: SUZANNE CORDEIRO

Og at hun i øvrigt solgte millioner af album allerede inden den famøse takketale i 2009.

Det er endnu uvist, hvem der har lækket videoen. Men den har med ét ændret stemningen på de sociale medier.

Hvor Taylor Swift tidligere blev beskyldt for at være en gemen slange, er det nu Kim og Kanye, der afkræves en undskyldning.

Hverken Kanye West eller Taylor Swift har kommenteret den nye video.