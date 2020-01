Kendte bruges alt for ofte til at udtale sig på sundhedsområdet, selvom de ikke har andet grundlag end egne holdninger og mavefornemmelser at tale ud fra.

Sådan lyder det fra læge og forsker Ida Donkin, efter sangeren Mads Langer onsdag kom med en udtalelse om ADHD i 'Go' morgen Danmark', der sidenhen har skabt stor debat.

Blandt andet har journalist og debatredaktør på Weekendavisen Søren Villemoes, som er far til et barn med ADHD, efter udsendelsen været ude at kritisere Mads Langer for at videreformidle 'hjemmebryggede teorier' om diagnosen til seerne.

Nu peger Ida Donkin, som med sit arbejde i foreningen 'Læger Formidler' arbejder på at stoppe spredningen af misinformation om sundhed og sygdomme, på, at Mads Langers udtalelse ikke er et enestående tilfælde.

Mads Langers udtalelse om ADHD i 'Go' morgen Danmark' »Når man ser en lille dreng i en folkeskoleklasse, der ikke kan sidde stille, så er det enormt nemt at putte en ADHD-diagnose på ham, og så har vi det trygt omkring ham, fordi så må han gerne have det skidt og ikke kunne sidde stille… og jeg tror enormt meget på, at det handler om, at vi som samfund…« »Grunden, til at der er så meget angst, stress og depression i vores samfund, det er, fordi vores samfund ikke er bygget op på en måde, hvor pauserne bliver en del af vores liv, og jeg tror, at vi som mennesker – både mentalt og fysisk – er skabt til pauser og til fordybelse. Det er det, der er brug for, når man taler små drengebørn. Der er brug for, at de bliver set.« »Jeg kunne ikke sidde stille i skolen. Når jeg røg uden for døren, så i stedet for, at jeg skulle i specialklasse og have en diagnose på mig, så var der en skoleinspektør, der var enormt rummelig, og jeg kunne sidde deroppe ved ham og lave mine lektier, og så kunne jeg lige pludselig lave tre opgaver på den tid, hvor mine klassekammerater kunne lave en opgave på. Fordi jeg fik nogle rammer og nogle forudsætninger.« Kilde: Go' Morgen Danmark d. 15/1 2020.

»Jeg synes ikke, at Mads Langers udtalelse alene retfærdiggør, at vi råber vagt i gevær, men jeg reagerer, fordi jeg synes, det er blevet en tendens i det danske mediebillede, at kendte bruges til at udtale sig om sundhedsfaglige emner uden at have kvalificeret viden,« siger hun.

Ida Donkin er helt med på, at kendtes personlige erfaringer med sygdom og sundhed kan være med til at bryde tabuer og skærpe fokus, men hun mener, der skal være en balance.

»Som kendt person, der ikke har nogen faglig forudsætning for at udtale sig, skal man holde sig på sin egen banehalvdel og gøre det fuldstændigt klart, at man taler ud fra egne erfaringer,« siger Ida Donkin.

Hun nævner flere eksempler, hvor kendte har udtalt sig om blandt andet mælk, cannabis, brystkræft og tandblegning, og peger på, at de råd, vejledninger og information, de kommer med, i værste fald kan være farlig eller uhensigtsmæssige.

ADHD kommer ikke af ‘ikke at blive set’ eller ikke ‘få nok pauser’.



Det er skønt at @gotv2dk sætter fokus på mentalt helbred, men kunne I ikke inkludere en fagperson - i stedet for at lade sangeren Mads Langer agere ene ‘ekspert’ overfor seerne?https://t.co/sBRzlx9iqE — Læger Formidler (@FormidlerL) January 15, 2020

Ida Donkin understreger, at det ikke kun er kendte, der har et ansvar, når det kommer til spredning af misinformation på sundhedsområdet. Også medier bør ifølge hende tage ved lære af den debat, der er opstået efter Mads Langers udtalelse om børn med ADHD.

»Hvis man vil give sundhedsinformation videre til sine seere, så inddrag en sundhedsfaglig ekspert, som kan give faglig information eller moderere, hvis der er noget i den kendtes udtalelser, som ikke er helt korrekt,« siger Ida Donkin og tilføjer:

»Eller også skal man som minimum have en vært, der stiller kritiske spørgsmål, så man får gjort det tydeligt over for seerne, at det, der bliver sagt, ikke nødvendigvis er den endelige sandhed.«

B.T. har dagen igennem forsøgt at få et interview med TV 2.

Læge Ida Donkin mener, at der generelt i det danske mediebillede er en tendens til, at kendte udtaler sig på sundhedsområdet, selvom de ikke har tilstrækkelig viden. Foto: Celina Dahl Vis mere Læge Ida Donkin mener, at der generelt i det danske mediebillede er en tendens til, at kendte udtaler sig på sundhedsområdet, selvom de ikke har tilstrækkelig viden. Foto: Celina Dahl

I et mailsvar skriver Henriette Ladegaard-Pedersen, som er redaktør på 'Go’ morgen Danmark' og 'Go’ aften Live' at Mads Langer i den konkrete situation er i studiet for at fortælle om sine egne udfordringer med angst.

'Han udtrykker i en sidebemærkning til sidst i interviewet en personlig holdning om diagnoser, og det kan der sagtens være plads til. Han er ikke - og udtaler sig ikke som - ekspert i ADHD. Han er en person, der har kæmpet med angst,' skriver hun

Henriette Ladegaard-Pedersen mener desuden, det er en skrøne, at der ikke stilles kritiske og opklarende spørgsmål i magasinprogrammerne på TV 2.

'Det sker naturligvis mange gange hver eneste dag i programmerne, men brugen af kritiske spørgsmål udelukker ikke, at interviewpersoner kan udtrykke en personlig holdning eller vurdering, selv om de – eksempelvis – ikke er ekspert i alle sygdomme,' skriver Henriette Ladegaard-Pedersen.