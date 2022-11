Lyt til artiklen

Tingene ser ikke helt sort ud for den amerikanske talkshowvært Jay Leno, som pådrog sig alvorlige forbrændinger, da der lørdag opstod en benzinbrand i hans store bilgarage.

Det bekræfter hans læge, Dr. Peter Grossman, skriver TMZ.

Lægen, der arbejder på Grossman Burn Center i Los Angeles fortalte onsdag på et pressemøde, at Jay Leno indtil videre har gennemgået en operation for at behandle sine forbrændinger, mens en anden er planlagt til senere på ugen.

Han bekræfter desuden, at Jay pådrog sig en blanding af dybe anden- og muligvis tredjegradsforbrændinger i ansigtet, på hænderne og brystet – men at han mener, at talkshowværten vil komme sig helt.

På pressemødet kunne Peter Grosmann da også berette, at Jay er en »venlig og engageret« patient, og at han er ved så godt mod, at han har delt småkager ud til børnene, der blev behandlet på hospitalet.

Mandag udtalte 72-årige Jay Leno sig for første gang siden ulykken. Her lød det til mediet Variety:

»Jeg har fået nogle alvorlige forbrændinger fra en benzinbrand. Jeg er o.k., men har brug for en uge eller to for at komme til hægterne.«

Ifølge CNN var Jay Leno – der samler på biler – ved at arbejde på et af sine køretøjer i sin garage, da den efter sigende pludselig brød i brand.

Sagen om brandulykken kom frem mandag, efter Jay Leno søndag – som følge af forbrændingen – måtte aflyse et arrangement ved en konference i Las Vegas.