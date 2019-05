I årene op til sin død blev Jackson mere og mere desperat efter hjælp i takt med, at savnet over en tabt barndom voksede og hjemsøgte den knækkede sanger.

Det siger doktor Neil Ratner - den personlige læge, der introducerede popkongen for de piller, der endte med at sende Jackson i graven.

Ratner kom tæt på den skændede popstjerne, da han turnerede med ham som hans private læge op gennem 1990’erne.

Nu fortæller han til The Sun, at det ikke var Jackos fysiske helbred, der bekymrede den kendte anæstesilæge gennem de år, hvor han var tæt på ham og ansvarlig for hans velbefindende.

De traumer, som Jackson havde pådraget sig i sin barndom, udsprang af overgreb fra en dominerende og voldelig far og havde udmøntet sig i et sygeligt behov for at genskabe den barndom, som han aldrig fik.

Neil Ratner blev bevidst om patienten og vennens problem under lange natlige telefonsamtaler, hvor Jackson betroede sig til ham om forholdet til barndommen.

»Han snakkede konstant om barndommens uskyld og om, hvordan man mistede den, når man blev voksen. Han sad fast i det. Det var et problem. Han kunne ikke slippe fri af det. Jeg prøvede. Andre prøvede,« siger Neil Ratner.

Han fortæller, at Jackson sad fast i et Peter Pan syndrom - drengen der ikke ville være voksen - og at hans hjem, The Neverland Ranch, var en del af det anker, der holdt ham fast i den usunde fantasi.

Faren ødelagde hans barndom

Ratner erindrer en af de historier, Jackson fortalte fra sin barndom, hvor en meget ung Michael var tvunget til at øve i familiens kælder, mens han gennem de små vinduer kunne se ud på de andre børn, som han så desperat ville være sammen med.

Men det måtte han ikke for sin far. Der skulle øves. Michael skulle være en stjerne.

Ifølge Ratner var Jacksons største glæde at være sammen med børn, men det var en glæde, der havde skæbnesvangre konsekvenser, og var grunden til de største problemer i mandens liv.

For selvom han var en 50-årig mand, så ville han være et barn, og han kunne bedre lide børn end voksne.

Men forholdet til børn var ikke sundt, og Ratner forsøgte at flere gange at snakke med Jackson og få ham til at forstå, at det ikke var passende opførsel for en voksen, at omgås børn på den måde.

Det var en besættelse, som den dag i dag stadig står som et aktuelt og allestedsnærværende sort stempel på Jackson navnet og deler vandene hjemme i stuerne.

»Tro mig, hvis jeg havde set eller mistænkt… Jeg ville ikke have været en del af det. Jeg bifalder det ikke. Jeg vil ikke se børn blive udnyttet. Jeg er læge. Det er min pligt at stoppe eller forhindre det i at ske,« siger Neil Ratner til sidst.

I HBO-dokumentaren 'Leaving Neverland' anklager Wade Robson og James Safechuck afdøde Michael Jackson for at have begået seksuelle overgreb mod dem, da de var drenge.