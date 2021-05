Det vakte massiv international opmærksomhed, da Lady Gagas hundelufter blev skudt tilbage i februar, hvorefter popstjernens to franske bulldogs blev stjålet.

Heldigvis blev hundene leveret tilbage i god behold blot to dage efter røveriet.

'Helten' var en kvinde ved navn Jennifer McBride, som påstod, at hun havde fundet hundene tilfældigt, hvorefter hun efterspurgte den findeløn på en halv million dollars, som Lady Gaga havde sat på højkant.

Torsdag viste det sig dog, at kvinden måske ikke var så barmhjertig en samaritaner, som først antaget.



Her blev hun – og fire andre – nemlig anholdt i sagen.



Og nu fortæller Lady Gagas far, Joe Germanotta, at han aldrig rigtig troede på kvindens forklaring. Det skriver Page Six.

Lady Gaga. Foto: ROBYN BECK

»Jeg fandt det mistænkeligt, at kvinden skal have fundet hundene bundet fast til en pæl helt tilfældigt. Det er noget af det mest latterlige, jeg har hørt,« siger faderen.

»Altså … du går ned ad gaden og ser et par hunde, der er bundet fast til en pæl, og det første, du gør, er at ringe til politiet?,« fortsætter han.

Det var 24. februar, at hundelufteren Ryan Fischer blev skudt i brystet med et semiautomatisk våben under gåtur med Lady Gagas tre hunde i West Hollywood.

Han var ifølge eget udsagn tæt på at dø.



På en videooptagelse af røveriet kan man se to mænd springe ud af en bil, hvorefter de overfalder hundelufteren og affyrer et enkelt skud, før de flygter med to af hundene.

Lady Gagas franske bulldogs. (Foto: Instagram)

Tre ud af de fem anholdte i sagen er mistænkt for at have gennemført røveriet mod hundelufteren og sigtet for drabsforsøg, mens de to sidste – heriblandt 50-årige Jennifer McBride – er mistænkt for at tage del i forbrydelsen.

Jennifer McBride danner angiveligt par med en af de anholdte i sagen.

Manden, der er 40 år gammel, er far til en af de tre mænd, som efter sigende udførte røveriet.

Politiet har i forbindelsen med anholdelsen oplyst, at de ikke har grund til at tro, at de anholdte personer 'bevidst gik efter offeret på grund af hundens ejer', men i stedet fordi de 'kendte til hundenes store værdi'.

Franske bulldogs er en dyr hunderace, der kan sælges for flere tusinde dollar.

De mistænkte skal efter planen høres i sagen 11. maj.