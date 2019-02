Internettet flyder over med rygter om en potentiel romance mellem Lady Gaga og Bradley Cooper, efter de to, natten til mandag dansk tid, fremførte en intim duet ved den årlige Oscar-prisuddeling.

Der har dog været radiotavshed fra de to rygtede turtelduer.

Indtil nu.

I et nyt interview med Jimmy Kimmel, taler Lady Gaga ud om rygterne.

Lady Gaga og Bradley Cooper sad helt tæt ved pianoet, mens de sang duetten 'Shallow' under dette års Oscar-show. Foto: MIKE BLAKE

Da værten, Jimmy Kimmel, konfronterer den 32-årige sangerinde, hvis borgerlige navn er Stefani Germanotta, med rygterne, siger hendes udtryk alt.

Hun ruller nemlig på dramatisk vis med øjnene og sukker dybt.

»For det første, så er sociale medier ærlig talt internettets toilet. Hvad de har gjort ved popkultur er forfærdeligt,« siger Lady Gaga og tilføjer:

»Ja, folk så kærlighed - og gæt engang - det var præcis, hvad vi ønskede, at I skulle se.«

Lady Gaga og Bradley Cooper spillede over for hinanden i filmen 'A Star is Born', hvor det var helt tydeligt, at det var kemi mellem de to. Foto: EPA/NEIL HALL

Lady Gaga fortæller under interviewet, at Bradley Cooper havde planlagt deres optræden ned til mindste detalje. Fra at de skulle gå hånd-i-hånd op til scenen til den intime afslutning, hvor deres ansigter er så tæt på hinanden, at flere seere troede, de ville kysse.

Hun slår desuden på, at hun har lavet massevis af lignende optrædener med den 92-årige crooner Tony Bennett, da de to turnerede med albummet 'Cheek to Cheek', som de har lavet sammen.

»Hør her, jeg havde mine arme viklet rundt om Tony Bennett i tre år, mens vi turnerede verden tynd,« siger hun

»Når du synger kærlighedssange, er det hvad du ønsker, folk skal føle.«

Lady Gaga og Bradley Cooper gav hinanden et stort kram, efter deres Oscar-optræden. Foto: REUTERS/Mike Blake

Den sammenkobling kan talkshow-værten Jimmy Kimmel ikke lade være med at bruge til sin fordel.

»Har du en affære med Tony Bennett?,« spørger han på ironisk og drillende vis.

»Nej,« svarer Lady Gaga grinende.

»Nej, jeg er en kunstner, og det tyder på, at Bradley og jeg gjorde et godt stykke arbejde og narrede jer alle.«

Dog virker det ikke til at alle på internettet er overbevist.

'Så i alle Gaga hos Kimmel i går aftes? Han spurgte, om de er forelskede. Hun rullede øjnene og sagde: 'Det er hvad, vi vil have jer til at tro'. Okkkk. Bare hold på din hemmelighed,' skriver en bruger Twitterbruger ved navn Maddie_hash.

En anden bruger ved navn AngelicFusion skriver:

'Kom nu lige. Jeg er en kvinde, og jeg ved præcis, hvad det rul med øjnene betød. Du narrer ikke nogen. Gaga og Cooper sidder i et træ. K. Y. S siger kys, kys kys'