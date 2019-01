Sangerinde og skuespiller Lady Gaga har gennem længere tid været under beskyldning for ikke at ville tale om de anklager om sexkrænkelser, flere kvinder har fremsat mod musikeren R. Kelly.

Men i en lang udtalelse tager Gaga nu klart afstand fra sangeren.

'Undskyld, både for min dårlige dømmekraft, da jeg var ung, og for ikke at sige noget før nu,' lyder det fra Lady Gaga i en udtalelse, hun blandt andet har delt på Twitter.

Det sker efter, at dokumentaren 'Surviving R. Kelly' blev vist i begyndelsen af januar i USA. Her står flere kvinder frem og fortæller, hvordan de har været udsat for seksuelle, fysiske og psykiske krænkelser af musikeren.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) January 10, 2019

Lady Gaga og R. Kelly lavede i 2013 nummeret 'Do What You Want (With My Body)' sammen, og hun var blevet spurgt, om hun ville medvirke i dokumentaren - noget hun dog ifølge skaberne afslog.

Siden er presset vokset på Lady Gaga, der ellers rider på en bølge af succes i Hollywood i kølvandet på den ekstremt roste film 'A Star is Born', og torsdag morgen valgte sangerinden at undskylde offentligt.

'Jeg står 1.000 procent bag disse kvinder, tror på dem, ved, de lider i smerte, og mener virkelig, deres stemmer skal høres og tages alvorligt,' lyder det fra Lady Gaga.

Sangerinden har tidligere fortalt, hvordan hun selv har været udsat for seksuelt overgreb, da hun var 19 år gammel, og i sin udtalelse forklarer hun videre, at hun fortryder samarbejdet med R. Kelly i 2013.

R. Kelly har tidligere hittet stort med blandt andet sangen 'Ignition'. Foto: Mario Anzuoni Vis mere R. Kelly har tidligere hittet stort med blandt andet sangen 'Ignition'. Foto: Mario Anzuoni

'Det, jeg hører, om anklagerne mod R. Kelly, er fuldkommen forfærdeligt og kan ikke forsvares. Som et offer for seksuelt overgreb lavede jeg både sangen og videoen, da jeg var et mørkt sted i mit liv. Min intention var at skabe noget ekstremt provokerende, fordi jeg var vred og stadig ikke havde bearbejdet det traume, som var hændt i mit eget liv,' skriver Gaga.

Stjernen understreger samtidig, at hun nu har tænkt sig at tage konsekvensen og fjerne den sang, hun har lavet med R. Kelly.

'Jeg agter at fjerne sangen fra iTunes og andre streaming-platforme, og jeg vil ikke arbejde sammen med ham igen,' skriver Lady Gaga.

Dokumentaren om R. Kelly er ikke første gang, der florerer voldsomme anklager mod sangeren. I 2017 fortalte Buzzfeed, hvordan R. Kelly angiveligt drev en sex-kult i Chicago og Atlanta og havde sex med piger ned til 14-års alderen.

To everyone telling me how courageous I am for appearing in the doc, it didn't feel risky at all. I believe these women and don't give a fuck about protecting a serial child rapist. Easy decision. — John Legend (@johnlegend) January 4, 2019

Ud over Lady Gaga, der nu har taget offentlig afstand fra R. Kelly, medvirker flere andre kendte ansigter i dokumentaren. Blandt de mest prominente er musiker John Legend, der bestemt ikke har lagt fingre imellem i sin omtale af r'n'b-sangeren.

'Jeg tror på disse kvinder og giver ikke en skid for at beskytte en serie barnevoldtægtsmand. Nem beslutning,' skrev John Legend tidligere i et tweet.

Siden dokumentaren blev vist, har anklagemyndigheden i Chicago opfordret eventuelle ofre og vidner til at stå frem, så man kan efterforske R. Kelly nærmere. Musikerens egen advokat, Steve Greensberg, har kaldt dokumentaren falsk, og R. Kelly har også gennem årene benægtet alle anklager.

Ifølge mediet TMZ fortæller kilder tæt på sangeren, at han ser det som en vendetta mod sin person og har planer om at sagsøge alle involverede parter.