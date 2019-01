Søndag var en følelsesladet dag for Lady Gaga. Ikke blot på karrierefronten, men også i hendes privatliv.

Først på aftenen græd den 32-årige sangerinde glædestårer over at modtage prisen for bedste skuespillerinde ved den prestigefyldte Critics Choice awards. Senere forvandlede tårerne sig til de mere triste af slagsen.

'Lige efter showet fik jeg besked om, at min kære engel af en hest, Arabella, er døende,' skrev sangerinden søndag aften på sin Twitter-profil.

'Hun vil altid være en del af mig. Jeg er meget trist. Men jeg ønsker, at din smerte får ende, og portene til himlen åbner for dig. Jeg elsker dig.'

Goodbye, my angel pic.twitter.com/KnWlt2ryuC — Lady Gaga (@ladygaga) 14. januar 2019

Søndag startede dog noget bedre for Lady Gaga, end den sluttede.

Tidligere på aftenen løb hun nemlig med prisen for bedste skuespillerinde for hendes rolle som Ally i den populære film 'A star is born' ved den amerikanske filmprisuddeling Critics Choice Awards

»Jeg er så beæret over dette. Jeg har (i forbindelse med rollen, red.) været steder i mit hoved og mit hjerte, som jeg slet ikke vidste eksisterede,« sagde en grådkvalt Lady Gaga, da hun indtog scenen for at modtage den prestigefyldte pris.

Prisen for bedste skuespillerinde blev delt mellem hende og kollegaen Glenn Close, der fik tildelt prisen på baggrund af sin præstation i filmen The Wife.

Prisen for bedste skuespillerinde gik ved Critics Choice Awards i år til hele to skuespillerinder - både Glenn Close and Lady Gaga. Foto: Jean-Baptiste LACROIX / AFP Vis mere Prisen for bedste skuespillerinde gik ved Critics Choice Awards i år til hele to skuespillerinder - både Glenn Close and Lady Gaga. Foto: Jean-Baptiste LACROIX / AFP

Statuetten fra Critics Choice Awards er ikke den første pris, som Lady Gaga modtager for sit arbejde med filmen 'A Star is Born,' hvor hun spiller overfor Hollywood-stjernen Bradley Cooper, der også har instrueret filmen.

Tidligere på måneden, vandt hun en Golden Globe for bedste sang for sangen 'Shallow', som hun skrev til filmen.

Foruden priser er den 32-årige sangerinde, siden 'A Star is Born' udkom, også blevet overdynget med roser fra biografgængere såvel som anmeldere.

'Cooper er supergod som elskelig drukmås, men Lady Gaga er endnu bedre og fremstår med et så autentisk skær af almindelighed, at man tror på hende som både servitricen med store drømme og sexet superstjerne,' skrev B.T.s anmelder efter at have set filmen i starten af december.