Lady Gaga er kendt for at chokere folk med sit tøj på den røde løber. De fleste vil eksempelvis kunne huske hendes kødkjole fra 2010.

Og til mandagens Met Gala i New York gjorde hun sig endnu en gang bemærket.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, der er Gagas rigtige navn, mødte nemlig op i en en stor, pink kjole. Men som en sand babushka-dukke gemte hun på meget mere.

Og hvorfor vælge et outfit, når man kan vælge hele fire stykker?

Lady Gaga, der var flankeret af sin makeup-artist Sarah Tanno og sin personlige fotograf, stoppede op på den røde løber og lavede en lille forestilling foran verdenspressen.

De slugte selvfølgelig rub og stub.

Til sidst stod den 33-årige sangerinde og skuespiller i næsten ingenting, som du kan se i videoklippet i toppen af artiklen.

Gæstelisten var et overflødighedshorn af verdensstjerner fra alverdens brancher. Der var skuespillere, modeller, realitystjerner og musikere på gæstelisten mandag.

Her kan du se hendes fire outfits. Du kan se, hvordan det forløb i toppen af artiklen. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Her kan du se hendes fire outfits. Du kan se, hvordan det forløb i toppen af artiklen. Foto: MARIO ANZUONI

Heriblandt New England Patriots-quarterbacken Tom Brady samt hustruen, supermodel Gisele Bündchen.

Kim Kardashian var mødt op med ægtemanden og rap-stjernen Kanye West.

Met Gala havde også et dansk islæt i og med, at den smukke model Josephine Skriver også var fremmødt.

The Costume Institute Gala går under navnet the Met Gala efter Metropolitian Museum of Art, hvor det er blevet afholdt siden 1946.

Det er ifølge flere medier den største modebegivenhed i kalenderen, der også fungerer som en fundraiser. Og festen er altid præget af, at kendisserne dukker op i overdådige kjoler.

Ifølge New York Times koster det over 200.000 danske kroner for en billet. I år var der plads til 550 gæster, som var nøje udvalgt af af Anna Wintour, som er arrangør af det vilde event og chefredaktør for det amerikanske Vogue.

Alle pengene går til The Costume Institute, der som det eneste af museets afdelinger er selvfinansieret.

Hvad den store mængde penge helt præcist går til, ved ingen udenfor gæstelisten. Det er nemlig gjort forbudt at lave opdateringer på de sociale medier fra festen.