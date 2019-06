Mange har kigget mod Lady Gaga, siden Bradley Cooper og hans modelkæreste Irinia Shay for nyligt gik fra hinanden.

Der spekuleres nemlig i, om kemien mellem de to 'A Star is Born'-stjerner, har spillet en rolle i bruddet.

Siden deres duet ved Oscar-uddelingen i februar, har der floreret rygter om en blomstrende romance mellem Gaga og Cooper, og at begge siden dengang har splittet med deres respektive partnere, har kun føjet yderligere brænde til bålet.

Lady Gaga virker dog til at være godt og grundigt træt af de mange rygter.

Gaga og Bradleys intime Oscar-optræden satte gang i romance-rygter. Foto: MIKE BLAKE

Under en koncert i Las Vegas lørdag, blot få dage efter Bradley Cooper og Irina Shayks brud, blev Lady Gaga ifølge The Sun irriteret på fremmødte fans, der kom med forstyrrende tilråb om Cooper.

»Hvor er Bradley?,« blev der angiveligt råbt fra publikum, lige inden hun fremførte kæmpehittet 'Shallow', som var en romantisk duet mellem de to i 'A Star Is Born'.

Det faldt dog ikke i god jord.

»Og lige en sidste ting: Vær' sød eller f**k af,« lød modsvaret fra den 33-årige sangerinde.

Lady Gaga og hendes forlovede gik fra hinanden i februar. Foto: LARRY W. SMITH

Tilbage i februar bekræftede Lady Gaga, at hun havde brudt med sin forlovede, agenten Christian Carino, efter to år sammen.

Siden da har både superstjernen og hendes eksforlovede forholdt sig tavse, men nu har Lady Gaga dog - efter mere end tre måneder - kommenteret bruddet.

Det skete ligeledes under koncerten i Las Vegas.

»Sidste gang, jeg sang denne sang, havde jeg en ring på fingeren. Så det bliver lidt anderledes denne gang,« sagde hun ifølge Cosmopolitan til publikum, inden hun fremførte sangen 'Someone to Watch Over me.'

Bradley Cooper og Irina Shayk har en datter sammen. Foto: MARK RALSTON

Sangerinden har ved flere lejligheder understreget, at hendes forhold til medstjernenen - på trods af deres unægtelige kemi - udelukkende er venskabeligt.

Det er da også udelukkende spekulationer, at hun skulle have noget som helst med Bradley Cooper og Irina Shayks brud at gøre.

Parret har nemlig gennem hele deres fire-årige forhold været meget private. Shayk har endda udtalt, at hun foretrækker at holde deres forhold ude af spotlyset.

»Fordi mit job kræver, at jeg er en offentlig figur, har jeg besluttet at holde mit privatliv for mig selv. Det er derfor, det hedder privat - fordi det er noget for dig og din familie, og jeg er glad for at holde det på den måde,« sagde hun i februar til Glamour.