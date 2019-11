Kemien mellem de to var nærmest til at tage og føle på, da sangerinden Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper i begyndelsen af året optrådte til dette års Oscar-show.

Siden har rygterne fulgt dem: Var der mon ægte kærlighed mellem dem? Nu fortæller sangerinden, at hele deres optræden var 'orkestreret' - til mindste detalje.

Det fortæller hun i et interview med tv-værten Oprah Winfrey i magasinet Elle.

Lady Gaga og Bradley Cooper medvirkede sidste år i filmen 'A Star Is Born', hvor deres karakterer hurtigt falder for hinanden og bliver forelskede.

ARKIVFOTO af Lady Gaga og Bradley Cooper under deres Oscar-optræden. Foto: MIKE BLAKE Vis mere ARKIVFOTO af Lady Gaga og Bradley Cooper under deres Oscar-optræden. Foto: MIKE BLAKE

Lige siden har rygterne om, at de to også skulle være glade for hinanden væk fra kameraerne, fulgt dem - selvom de begge har afvist, at de skulle være mere end venner.

I interviewet i Elle forklarer Lady Gaga, at det var meningen, de gerne ville have folk til at tro, at de var forelskede, da de optrådte med sangen 'Shallow' fra filmen til årets Oscar-uddeling i februar.

Det var dog ikke fordi, de var oprigtigt forelskede i hinanden:

»For at være ærlig, så synes jeg, at medierne er meget fjollede. Jeg mener, vi lavede en kærlighedshistorie. Som performer og som skuespiller ønskede vi selvfølgelig, at folk troede, at vi var forelskede. Og vi ønskede, at folk skulle føle den kærlighed under Oscar-udddelingen,« fortæller hun i Elle og fortsætter:

»Vi ønskede, at det skulle kunne mærkes direkte gennem kameralinsen og gennem alle fjernsyn, som det blev set på. Og vi arbejdede hårdt for det. Vi arbejdede på det i dagevis. Vi kortlagde det hele. Det var orkestreret som en forestilling.«

Kort efter Lady Gaga og Bradley Coopers optræden til Oscar-uddelingen kom det frem, at sangerinden var gået fra sin daværende forlovede, Christian Carino.

Omkring fire måneder efter kom det frem, at Bradley Cooper også var gået fra sin kæreste, modellen Irina Shayk.

Det pustede yderligere til rygterne om en romance mellem de to.

Men nej. Rygterne har ingen hold i virkeligheden, forklarer Lady Gaga i interviewet.