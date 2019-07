Lady Gaga er blevet fanget på et billede, hvor hun kysser en ny flamme.

Det sker, efter hun tidligere på året offentliggjorde, at hun og hendes daværende forlovede Christian Carino havde brudt med hinanden.

Manden, som ser ud til at have fanget sangerindens kærlighedsinteresse, er lydteknikeren Dan Horton, skriver magasinet People.

Det var ved en brunch søndag, at A Star is Born-stjernen og Horton virkede meget optaget af hinanden på en restaurant i Californien.

Den 37-årige Dan Horton har åbenbart arbejdet som tekniker for stjernen siden 2018, og han ejer firmaet Audio Engineering Consulting Group.

Horton er desuden også vant til at arbejde med nogle af de helt store stjerner. Udover Lady Gaga så har han været lydtekniker for blandt andre Camilla Cabello, Bruno Mars og Justin Timberlake.

Horton har tidligere været gift. Ekskonen Autumn Guzzardi arbejder som skuespillerinde, og hun er for tiden med i teaterstykket Rock of Ages.

De to blev gift i 2013, og det sidste billede af dem sammen på sociale medier er fra 2016.

Der har været stor opmærksomhed omkring Lady Gagas kærlighedsliv, efter hun spillede overfor Bradley Cooper i storfilmen A Star is Born, hvor deres roller forelsker sig i hinanden.

Efter filmen og den omfattende presseturné brød Lady Gaga først med sin forlovede i februar, og så i juni blev det afsløret, at Cooper og hans kæreste Irina Shayk var gået fra hinanden.

Mange fans af filmen håbede, at det skulle være de to skuespillere, der endte sammen, men nu ser det altså ud til, at Gaga har fundet kærligheden et andet sted.

Lady Gaga dannede par med sin eksforlovede Christian Carino i næsten to år.