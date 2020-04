For at hylde det sundhedspersonale, der lige nu hjælper til i kampen mod coronavirus, har Lady Gaga stablet et kæmpe TV-show på benene.

Showet har fået det passende navn 'One World: Together at Home', som oversat til dansk betyder 'Én verden: Sammen derhjemme'.

Til showet vil blandt andet Lizzo, Billie Eilish, Elton John, Paul McCartney og Stevie Wonder optræde.

Hvordan det helt præcis kommer til at foregå er ikke blevet meldt ud, men hverken kunstnerne eller værterne ved showet kommer til at have kontakt til hinanden. Det skriver BBC News.

Det store show vil blive livestreamet i USA, på TV-kanalen BBC One i England, samt på Facebook, Instagram og YouTube,

Værterne ved arrangementet er også kendte ansigter. Det er nemlig Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel og Stephen Colbert, som står for at guide seerne igennem aftenen.

Ud over det store show, har Lady Gaga i samarbejde med 'Global Citizen', indsamlet 35 millioner dollars, som svarer til lige omkring 240 millioner danske kroner, til 'the World Health Organisation'.

Pengene skal blandt andet bruges på sikkerhedsudstyr til sundhedspersonalet, samt til en vaccine mod coronavirus.