Lady Gaga faldt torsdag på halen i et voldsomt styrt under en koncert i spillebyen Las Vegas.

Den uheldige episode fandt sted, efter den excentriske sangerinde havde inviteret en fan ved navn Jack på scenen.

Den begejstrede fan blev dog en smule overrumplet, da Lady Gaga valgte at hoppe op i armene på ham, og de to styrtede derfor ned fra scenen.

Du kan se faldet i videoen herunder (artiklen fortsætter under videoen):

A fan picked up gaga and fell off the stage tonight pic.twitter.com/j9pjTUF64M — laurie calderone (@laur_calderone) October 18, 2019

Den 33-årige sangerinde med det fulde navn Stefani Joanne Angelina Germanotta var dog heldigvis hurtigt tilbage på fødderne. Det samme var hendes fan Jack.

»Det er fantastisk. Vi elsker hinanden så højt, at vi faldt ned fra den her skide scene,« råbte Lady Gaga efterfølgende ifølge CNN.

»Vi faldt i hinandens arme. Vi er som Jack og Rose fra Titanic. Vi burde vel nok få en kop te sammen efter det her,« fortsatte hun.

Lady Gaga havde endda overskud til at trøste den stakkels fan, som brød ud i tårer. Det skriver BBC.

»Bare rolig. Det var ikke din skyld,« sagde hun og fortsatte:

»Lov mig noget, okay? Lov mig at tilgive dig selv lige nu, for hvad der lige er sket.«

Det er ikke første gang, at superstjernen falde på r** og albuer under en optræden. Tilbage i 2011 faldt hun pladask ned fra en klaverbænk under en koncert i Houston, Texas.

