Senere på måneden får den længe ventede Ridley Scott-film 'House of Gucci' premiere.

Sangerinden Lady Gaga spiller rollen som italienske Patrizia Reggiani, der blandt andet er berømt og berygtet for at have hyret en lejemorder til at myrde sin eksmand, Maurizio Gucci, i 1995.

Selvom den 35-årige popstjerne normalt bliver hyldet for stort set alt, hun producerer, så er det dog ikke alle, der ser frem til hendes præstation i den kommende film.

Siden filmens trailer kom udkom tidligere på året, har den amerikanske sangerinde og skuespillerinde nemlig modtaget en del kritik for sin italienske accent.

Og nu følger ingen andre end den dialekt-ekspert, som var tilknyttet filmen, trop. Det skriver Daily Beast.

Det amerikanske medie har talt med kvinden ved navn Francesca De Martini, som indrømmer, at Lady Gaga ikke ligefrem formåede at klare accenten til ug med kryds og slange.

»Jeg har det skidt med at sige det, men hendes accent lyder ikke ligefrem italiensk,« siger eksperten til det amerikanske medie og fortsætter:

»Hun lyder mere som en russer.«

Lady Gaga. Foto: DANIEL DAL ZENNARO Vis mere Lady Gaga. Foto: DANIEL DAL ZENNARO

Dialekt-eksperten Francesca De Martini gik selv til audition på flere af rollerne til den kommende film, men hun blev afvist til dem alle.

Hun blev dog senere kontaktet og bedt om at hjælpe Lady Gagas medstjerne, Salma Hayek, fordi skuespillerinden selv var bekymret for, om hun ramte accenten rigtigt.

Da Francesca De Martini arbejdede med Salma Hayek, lyttede hun også til Lady Gaga, som hun altså ikke mener klarede det særlig godt.

Lady Gaga har da ellers umiddelbart forsøgt at gøre sit for at portrættere italienske Patrizia Reggiani så godt som muligt.

»Jeg levede som hende i halvandet år og talte med den accent i ni af månederne – også bag kameraet,« fortalte hun til Vogue tidligere på måneden.

Her fortalte sangerinden også, at hun sågar farvede sit hår for at ramme accenten rigtigt.

»Det var næsten umuligt for mig at snakke med den accent, mens jeg var blondine. Jeg blev nødt til at farve mit hår med det samme.«

'House of Gucci' får premiere 24. november.