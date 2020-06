Den australske sangerinde og designer Kylie Minogue mener, den kendte model Caprice Bourret har stjålet fra hende.

I to år har firmaet, der fører hendes mærke, derfor kørt en retssag, hvor man har påstået, at Caprice Bourret har stjålet deres design. En sag, der nu har fået sin afgørelse.

En dommer har nemlig understreget, at en appel til højeresteret i sagen 'ikke rigtig ville have udsigt til succes', skriver The Sun.

48-årige Caprice Bourret vidnede i retten i forbindelse med sagen, og her fandt dommeren hende meget troværdig.

Caprice Bourret ses her et arkivfoto, taget året efter hun startede sin forretning. Foto: VALERY HACHE

Caprice Bourret er blandt andet kendt for sin tid som model og for at have medvirket i talentkonkurrencen 'Dancing om ice.'

I 2006 startede hun sit eget firma, som hedder 'By Caprice', som i første omgang lavede undertøj, men sidenhen har kastet sig over ting til hjemmet.

Designet, som den tidligere model skulle have kopieret, er tekstiler med plisseringer brugt til puder, men her blev det vurderet i retten, at mønsteret er et, man har set i mode i årevis.

Kylie Minogues designserie, der hedder 'Kylie at home' bliver forhandlet af firmaet The Ashley Wilde Group, der også står bag det kendte undertøjsmærke Agent Provocateure og en linje fra den kendte sangerinde Rita Ora.