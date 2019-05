Sangerinden Kylie Minogue nåede aldrig at blive mor, men i dag fortryder hun ikke, at det var sådan, det skulle ende.

»Jeg er 50 år, og jeg tager lidt lettere på tingene, end jeg gjorde engang. Jeg kan ikke sige, at jeg fortryder noget. Jeg tror også, det ville være svært, hvis jeg skulle gå rundt og fortryde, at jeg aldrig fik børn. Man er nødt til at acceptere, hvor man er i livet og så komme videre.«

Det siger Kylie Minogue i et interview med Sunday Times Style.

Sangerinden var bare 36 år, da hun fik konstateret brystkræft i 2005. Det betød, at hun ikke var i stand til at blive gravid.

»Det var ikke, fordi jeg på daværende tidspunkt havde et ønske om at få børn, men diagnosen ændrede selvfølgelig alting,« siger hun.

Brystkræften betød også, at hun måtte sætte musikken på standby. Efter behandlingerne genoptog hun sin karriere i 2006.

Den petit kvinde har for nylig fået en ny mand i sit liv. 45-årige Paul Solomons, der er kreativ direktør hos virksomheden GQ.

»Det føles rigtigt. Vi har det godt sammen,« siger Minogue om sin nye kærlighed.

Hun begyndte sin karriere i 1987 og har på verdensplan solgt mere en 68 mio. album.