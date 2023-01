Lyt til artiklen

Kylie Jenners søns navn, som for nylig blev offentliggjort efter måneders venten, har fået stor omtale på sociale medier.

Navnet AIRE, som sønnen er blevet tildelt, er ifølge TMZ hebraisk og betyder 'Guds løve' – men nu har flere på de sociale medier altså påpeget, at navnet har en noget anden betydning på arabisk, skriver PageSix.

»Hans navn oversættes ikke godt,« skrev en TikToker, mens en Twitter-bruger bemærkede, at AIRE er et slangord for 'min penis'.

Ifølge Urban Dictionary er det dog med en anden stavemåde af navnet, nemlig Ayre.

Med dette billede afslørede Kylie Jenner både sin søns ansigt og nye navn. Travis Scott har endnu ikke udtalt sig offentligt om det. Vis mere Med dette billede afslørede Kylie Jenner både sin søns ansigt og nye navn. Travis Scott har endnu ikke udtalt sig offentligt om det.

Kylie Jenner fødte sønnen 2. februar 2022, og løftede kort efter sløret for, at hun og kæresten Travis Scott havde navngivet ham Wolf.

Blot en måned senere afslørede realitystjernen dog, at forældrene 'ikke lige følte, det var ham', hvorfor man havde valgt at finde et nyt navn til den lille ny.

Nu er det bare at vente og se, om Kylie Jenner og Travis Scott holder fast i AIRE, når de finder ud af, at der er flere betydninger til navnet.

Parret har også den fireårige datter Stormi sammen.