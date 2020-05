Finansmagasinet Forbes har to gange kåret Kylie Jenner som den yngste selvskabte milliardær.

Nu påstår samme magasin dog, at hendes makeup-forretning, Kylie Cosmetics, slet ikke går så godt, som det så ud for omverdenen.

Den 22-årige verdensstjerne bliver blandt andet beskyldt for både at snyde med tal og skattedrag for at opnå status som milliardær, skriver Forbes.

En beskyldning, som stjernens advokat nu skyder med skarpt mod.

i can name a list of 100 things more important right now than fixating on how much money i have — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

»Vi har gennemset Forbes' artikel, der anklager Kylie for at have begået bedrageri og skabt et net af løgne for at blæse hendes nettoværdi i vejret. Artiklen er fyldt med direkte løgne,« siger hendes advokat Michael Kump til amerikanske TMZ og fortsætter:

»Forbes' beskyldning om, at Kylie og hendes revisorer har "forfalsket skattebidrag" er utvetydigt falske, og vi kræver, at Forbes straks og offentligt trækker det og andre udsagn tilbage.«

Kylie Jenner har også selv været ude og kommentere sagen blandt andet på sin Twitter-profil.

Her har hun hele 33,8 millioner følgere, for hvem hun understreger, at hun vil ikke finde sig i de hårde beskyldninger.

'Jeg kan lave en liste over 100 ting, som er vigtigere lige nu end at koncentrere sig om, end hvor mange penge jeg har,' skriver hun i et tweet.

Ifølge Forbes' artikel skulle Kylie angiveligt have tjent 340 millioner dollars på sin virksomhed og ikke den milliard, som hun ellers påstår.

Kylie Kristen Jenner blev kendt i det populære reality-show Keeping Up With The Kardashians, som hun er en del af sammen med sin familie.

Kylie har søsteren Kendall samt bonussøstrene Kourtney, Kim og Khloe, som er skønheds- og mode-idoler for mange verden over.