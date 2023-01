Lyt til artiklen

Først blev det meldt ud, at den nyfødte søn skulle hedde Wolf Webster.

Men så følte den 25-årige realitystjerne Kylie Jenner og den 31-årige rapper Travis Scott alligevel ikke, 'at det var ham'.

Og først nu, næsten et år efter udmeldingen om det juridiske navneskift, er kendiskæresteparret så blevet klar til at dele, hvad deres knap etårige andenfødtes navn skal være i stedet:

'Aire'.

Med dette billede afslørede Kylie Jenner både sin søns ansigt og nye navn. Travis Scott har endnu ikke udtalt sig offentligt om det. Vis mere Med dette billede afslørede Kylie Jenner både sin søns ansigt og nye navn. Travis Scott har endnu ikke udtalt sig offentligt om det.

Det afslører Kylie Jenner i teksten til et opslag på Instagram, hvor hun også fremviser en række billeder af sønnen.

Det er samtidig første gang, at offentligheden får lov at se den nu 11 måneder gamle søn i fuld flor.

På opslaget afslører kosmetikiværksætterens mor, Kris Jenner, også, at Aire altså er det nye navn til sønnen.

'Jeg elsker dig, Aire Webster,' har hun kommenteret.

Kylie Jenner og Travis Scott har - foruden deres knap etårige søn - også datteren Stormi Webster på lige godt fem år. Parret har været kærester siden 2017, men det turbulente forhold skulle ifølge rygterne været på pause. Foto: ESBP/STAR MAX/IPx Vis mere Kylie Jenner og Travis Scott har - foruden deres knap etårige søn - også datteren Stormi Webster på lige godt fem år. Parret har været kærester siden 2017, men det turbulente forhold skulle ifølge rygterne været på pause. Foto: ESBP/STAR MAX/IPx

Ifølge TMZ er navnet Aire hebraisk og betyder 'Guds løve'.

'Keeping up with the Kardashians'-realitystjernen Kylie Jenner og 'Sicko Mode'-rapperen Travis Scott har – foruden lille Aire Webster – også datteren Stormi Webster på lige knap fem år.

Efternavnet er efter Travis Scott, hvis borgerlige navn er Jacques Berman Webster II.

Nu er Webster-efternavnet altså også offentliggjort som lille Aires efternavn – selvom det ifølge People rygtes, at Travis Scott og Kylie Jenner, der har dannet par frem og tilbage siden 2017, for nuværende skulle være gået fra hinanden igen for en stund, da Travis Scott angiveligt skulle være lidt for festglad og Kylie Jenner lidt for jaloux.