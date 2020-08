Kylie Jenner er landet i stik modvind efter at have delt billeder af sin rejse til Paris i Frankrig, da destinationen er forbudt for amerikanske turister som følge af coronapandemien.

Keeping Up With The Kardashians'-stjernen, der bor i Californien, delte billederne lørdag på Instagram.

Her kan man blandt andet se hende stå på taget af en bygning med udsigt ud over hovedstaden. Det skriver Daily Mail.

Adskillige af Kylie Jenners 193 millioner følgere var hurtige til at påpege, at realitystjernen ikke var iført maske, og at hun burde været blevet hjemme i Californien.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 28. Aug, 2020 kl. 10.42 PDT

»Din maske ser smuk ud,« skriver en følger.

»Hvis vi alle skal blive hjemme, så skal du også,« skriver en anden.

»At Kylie Jenner rejser til Paris, mens resten af verdenen ikke må rejse eller besøge familie i andre stater op grund af restriktioner, er ikke okay med mig,« skriver en tredje.

Udover sine Instagram-opslag delte Kylie Jenner også såkaldte stories, hvor man kunne se hende besøge Louvre-museet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 29. Aug, 2020 kl. 1.23 PDT

Hun delte også billeder, hvor man kunne se hende stå foran en Louis Vuitton-butik - denne gang iført maske.

»Det er godt at vide, at Kylie Jenner kan rejse til Paris i to dage under en global pandemi, uden det har nogen konsekvenser, mens jeg ikke kan besøge min søster, der bor 10 minutter væk uden at få en bøde på over 1.000 dollars,« skriver en af realitystjernens frustrerede følgere.

De fleste europæiske lande - deriblandt Frankrig - er lukket for amerikanske turister, men ifølge Daily Mail kan Kylie Jenner have fået adgang til landet, hvis det var i arbejdsøjemed.

Kylie Jenner har ikke selv kommenteret kritikken eller forklaret, hvorfor hun var i Paris.