Kylie Jenner vil have et polititilhold mod en mand, der er brudt ind i flere ejendomme i hendes nabolag.

TMZ rapporterer, at manden er 23 år, og han brød angiveligt først ind i et hus i nabolaget uden at stjæle noget.

Men én gang var ikke nok. Da han gjorde det for anden gang, blev han dog stoppet af politiet, og her forklarede han sig med, at han skulle se Kylie Jenner.

Men Jenner kender ham ikke, og manden er derfor blevet arresteret for indbrud og ulovlig indtrængen på privat grund.

Han påstår selv, at han er uskyldig, og sagen skal for retten i næste måned.

På trods af, at hun er en af de største personligheder på Instagram, med over 200 millioner følgere, så har hun indrømmet, at hun til tider har svært ved at håndtere sin status som kendis.

Derfor holder hun nu om dage igen på de sociale medier, da hun er bange for at blive ydmyget.

I sine spæde dage på de sociale medier var hun ikke bange for at vise sin personlighed frem, men det ændrede sig med tiden:

»Jeg fandt ud af, at da folk skrev nogle onde ting om mig, og hvem jeg er, så ville det være nemmere at opstille en facade og ikke vise folk alting.«