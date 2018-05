Realitystjernen løfter nu sløret for noget, som ingen ved om hende.

I næsten 11 år har Kylie Jenner og resten af familien delt ud af livet i realityserien ‘Keeping Up With the Kardashians’, og dagligt opdaterer hun sine sider på sociale medier for de 108 millioner følgere på Instagram og 21 millioner følgere på Facebook.

Man skulle derfor tro, at man efterhånden ved alt om Kylie Jenner og resten af realityfamilien, men sådan forholder det sig ikke. Det fortæller den 20-årige realitystjerne nu i et interview med magasinet Evening Standard, som søsteren Kim Kardashian har lavet med hende.

– Jeg har fire hunde, afslører hun, da søsteren beder hende fortælle en ting, som ingen ved om hende.

WOW: Blac Chyna venter barn med 18-årig fyr

LÆS OGSÅ: Kim Kardashian bryder tavsheden om utroskab: Stakkels Khloé

Fortryder intet

Kylie Jenner var kun ni år gammel, da ‘Keeping Up With the Kardashians’ for første gang løb over skærmen, og inden da var familien allerede kendte ansigter i USA. Realitystjernen har derfor ikke selv taget valget om at blive kendt, og selv om hun aldrig ville skifte familie, så drømmer hun om at leve uden at være kendt.

– Jeg ønsker ikke, at jeg havde fået en anden familie, for jeg elsker min familie. Jeg tænker på, hvordan det ville være, hvis jeg ikke var berømt. Det er nogle gange som en fantasi. Men det er ikke noget, jeg har et problem med. Du lærer at håndtere det, siger Kylie Jenner i interviewet, hvor hun også bliver spurgt, om hun fortryder noget i sit liv.

– Intet, lyder det kontante svar fra ‘Keeping Up With the Kardashians’-stjernen.

LÆS OGSÅ: Khloé Kardashian i stor tvivl om datterens navn

LÆS OGSÅ: CHOK: Kardashian-søster dropper ‘Keeping Up With the Kardashians’

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.



Artiklen blev bragt af Reality Portalen