Når Kardashian/Jenner-familien skal vælge navne, kan man altid være sikker på, at det skaber stor debat.

Navnet på Kylie Jenners andet barn er ingen undtagelse.

Efter en hemmelig fødsel 2. februar 2022 afslørede et blåt hjerte, at verdensstjernen og hendes rapperkæreste, Travis Scott, havde hilst en lille dreng velkommen til verden.

Fredag aften dansk tid afslørede Kylie Jenner navnet på sønnen på sin Instagram-story. Og valget faldt hverken på Hurricane, Angel eller Giraffe, som nogle havde gættet sig frem til.

Nej. Den lille dreng hedder nemlig Wolf Webster.

Selvom det ikke er det mest obskure navn i verdenshistorien, så har det alligevel fået internettet i gang med at producere en række memes (billeder eller videoklip med et ofte humoristisk budskab).

For med en storesøster, der hedder Stormi, pointerer flere, at der kan være tale om et tema.

'Det er sådan jeg ser Stormi og Wolf Webster i fremtiden', skriver en bruger på Twitter og henviser til et billede af Storm og Wolverine ved siden af hinanden, som er karakterer fra serien X-Men. Se billedet nederst i artiklen.

'Kylie og Travis' børns navne Stormi og Wolf samlet på et billede', skriver en anden bruger med et billede af en ulv, der hyler mod et stormvejr.

Det er blot nogle af mange finurlige ulve-stormvejrs-memes, der er blevet produceret.

Foruden Wolf Webster har Kylie Jenner og Travis Scott også datteren Stormi Webster fra 1. februar 2018.