Det går ikke stille for sig i retssagen, hvor Blac Chyna sagsøger Kardashian-familien for intet mindre end 742 millioner kroner. Tværtimod.

Mandag var det Kylie Jenners tur til at tage plads i vidneskranken, og hun lagde bestemt ikke fingre imellem.

Blandt andet hævder hun, at Blac Chyna har forsøgt at slå sin tidligere kæreste – og Jenners bror – Rob Kardashian ihjel, da hun truede ham med en pistol i 2016. Det skriver flere udenlandske medier, herunder PageSix.

»Han brugte ordene: 'Hun prøvede at dræbe mig'. Jeg antog, at det var en dødskamp … jeg kan huske, at han var meget ked af det og forklarede, hvad der skete,« fortæller Kylie Jenner om episoden.

Rob Kardashian og Blac Chyna. Foto: John Misa/MediaPunch

Ifølge Jenner har hun fået fortalt af sin bror, at Blac Chyna sneg sig om bag ham, mens han spillede videospil, for at stramme en iPhone-ledning rundt om hans hals.

Også Kylie Jenner selv har fået Blac Chynas temperament at føle. Fra 2014 til 2017 dannede hun nemlig par med rapperen Tyga, som Blac Chyna var i et forhold med fra 2011 frem til 2014.

Det resulterede angiveligt i en række truende sms'er fra ekskæresten.

»Hun sendte mig en masse djævle-emojis og skrev, at hun: 'tæller dagene ned til at slå mig'« fortæller Kylie Jenner.

Da Chynas advokat, Lynne Ciani, spurgte ind til, hvorfor hun ikke anmeldte truslerne til politiet, forklarende Jenner dog, at hun så det som »tomme trusler«.

Kardashian-familiens overhoved, – og mor – Kris Jenner, vidnede også for nylig i retssagen. Her fortalte hun, at Blac Chyna sågar skulle have truet med at slå Kylie ihjel.

»Selvfølgelig var det alarmerende, men vi holdt det bare i familien,« fortalte hun i retssalen.