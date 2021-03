Lige knap 900 millioner dollars, hvilket svarer til mere end 5,6 milliarder danske kroner.

Så mange penge vurderes det, at realitystjernen Kylie Jenner er værd.

Og derfor har det vakt opsigt – og kritik – at hun hen over weekenden har opfordret sine flere hundrede millioner følgere til at bidrage til en GoFundMe-indsamling for kendis-makeup-artisten Samuel Rauda, som i sidste uge blev opereret efter en alvorlig ulykke.

Det skriver Page Six.



'Tryk på linket for at besøge hans (Samuel Raudas, red.) families GoFundMe-side,' skrev den 23-årige Kardashian-søster på sin Instagram-profil, hvor hun i skrivende stund har 222 millioner følgere.

Kylie Jenner. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Kylie Jenner. Foto: ANGELA WEISS

Opfordringen blev dog altså ikke velmodtaget af alle – især ikke på Twitter, hvor Kylie Jenner i den grad har fået hug det seneste døgns tid.

'Hvorfor beder Kylie Jenner om penge til sin makeup-artist, når hun selv er milliardær?' skriver en bruger for eksempel.

'Hvis jeg var lige så rig som Kylie Jenner, ville jeg ikke spørge fremmede folk på internettet om penge til min bedste vens operation, men folk er vel forskellige,' skriver en anden.

'Han er din ven og din ansatte, og du kunne selv dække hospitalsregningerne, hvis du ville. Du er nærig!', skriver en tredje.

Det var i sidste uge, at Samuel Rauda var ude for en ulykke. Detaljerne er endnu sparsomme, men ifølge The Sun faldt han af et køretøj og slog sit hoved mod en kantsten.

Ulykken medførte angiveligt indre blødninger og skader på hans hjerne.

GoFundMe-indsamlingen til makeup-artisten blev oprettet i sidste uge og skal dække hans operationsomkostninger.

Ifølge Page Six står Kylie Jenner på listen over folk, der har doneret mest til indsamlingen.

Hun har ifølge det amerikanske medie støttet med 5.000 dollars, hvilket svarer til omtrent 31.000 danske kroner.

Indsamlingens mål lyder på 120.000 dollars (750.000 kroner), og den er mandag morgen nået op på lige knap 100.000 dollars (625.000 kroner).

Page Six har forsøgt at få en kommentar fra Kylie Jenner til kritikken, men det har ikke været muligt.