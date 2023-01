Lyt til artiklen

Kylie Jenner vakte opsigt til Schiaparelli Haute Couture-showet i Paris, hvor hun ankom iført en kjole med et kæmpestort løvehoved.

Nu har realitystjernens outfit dog fået en positiv tilkendegivelse fra en noget uventet kant.

Nemlig fra dyrerettighedsorganisationen People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), skriver TMZ, der har fået følgende udtalelse fra en af organisationens grundlæggere, Ingrid Newkirk:

»Kylies look fejrer løvernes skønhed og kan være et statement mod trofæjagt, hvor løvefamilier bliver revet fra hinanden for at tilfredsstille menneskelig egoisme.«

På sin Instagram-profil har Kylie Jenner da også gjort klart, at der er tale om en 'imiteret kunstkreation, der er konstrueret i hånden ved hjælp af menneskeskabte materialer'.



En detalje, der altså også er faldet i god jord hos PETA-grundlæggeren, som også bemærkede, at supermodellen Naomi Campbell ligeledes var iført et dyrehoved – nemlig fra en ulv.

»Disse fabelagtigt innovative tredimensionelle dyrehoveder viser, at hvor der er en vilje, er der en vej,« fortæller Ingrid Newirk til mediet.

Det stjernespækkede Schiaparelli-modeshow løber af stablen fra 23. til og med 26. januar i Frankrigs hovedstad.