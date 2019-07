Kylie Jenner er verdens yngste milliardær og en af de mest kendte mennesker på jorden, men det har haft sin pris at vokse op for rullende kameraer.

I et opslag på Instagram afslører den 21-årige Kardashian, hvad det har kostet hende at nå til det sted, hvor hun er i dag og blive den person, hun er.

‘Jeg er stolt af mig selv, mit hjerte og min styrke. At vokse op i søgelyset med millioner af øjne rettet mod en, er bare ikke normalt,’ starter Kylie Jenner opslaget.

Teksten er fulgt af et billede af den unge stjerne, der står med spredte arme og ryggen mod kameraet iført en hvid kjole.

Silhuetten, som de posede ærmer på kjolen skaber, får hende til at ligne en engel, mens hun kigger ud mod solnedgangen over havet.

Selvom hun har 140 millioner følgere på Instagram, sit eget succesfulde kosmetikfirma og så mange penge, at hun ikke ville kunne nå at bruge dem alle på et enkelt liv, så har det kostet på den mentale konto.

‘Jeg har mistet venner hen ad vejen, og jeg har også mistet mig selv flere gange. Min første tatovering var ‘sanity’ (mental sundhed, red.), for at minde mig om at passe på den,’ fortsætter hun.

Jenner var allerede som 10-årig foran de rullende kameraer, da ‘Keeping up with the Kardashians’ blev sendt første gang og lynhurtigt blev en kæmpe succes.

I'm proud of myself, my heart, and my strength. growing up in the light with a million eyes on you just isn't normal. I've lost friends along the way and I've lost myself too sometimes. my first tattoo was "sanity" to remind myself everyday to keep it. I've struggled with anxiety my whole young adult life and after my baby i dealt with all the internal ups and downs. I felt like i had to find myself completely again. I keep a whole lot to myself but just wanted to share and let you know I'm human. my life is not perfect and what you see here on social media is just the surface. be gentle with yourself, move on, and let go. we are all capable of great things, worthy of love, and allowed to express ourselves. do more of what makes you happy and be unapologetic. now is your season we all have a magnificent destiny.

Hun fortæller, at hun har lidt af angst hele sin voksne ungdom. Efter hun fik sin datter Stormi Webster, oplevede hun også de nedture, som en fødsel kan medføre.

Men nu er hun ovenpå igen, og selvom man kun kradser overfladen af hendes person på de sociale medier, så vil hun stadig gerne vise, at hun ikke er perfekt og kun et menneske.

‘Vi er alle i stand til at udrette store ting, der fortjener kærlighed og har lov til at udfolde os selv. Gør mere af det, der gør dig lykkelig og undskyld ikke for det,’ skriver hun.

Udover Kylie Jenner har reality serien med de rige Kardashians også gjort Kim Kardashian, som er gift med rapperen Kanye West, til et internationalt ikon.