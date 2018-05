Nu lægger Kylie Jenner kortene på bordet og gør én gang for alle op med spekulationerne.

Den seneste uge har et nyt vildt rygte floreret omkring Kardashian-familien, da en række fans pludselig begyndte at påpege, hvor meget Kylie Jenners datter, Stormi, ligner Kylies veldrejede bodyguard Tim Chung. For måske var det i virkeligheden ham, der var far til Stormi?

Rygtet tog til, og flere medier bragte billeder, der sammenlignede ansigtstrækkene. Nu er det dog blevet for meget for begge parter, og Kylie lukker den kort ned på Instagram, hvor hun har postet et billede af sig selv og kæresten, Travis Scott, med ordene:

»Stormis forældre!«

LÆS OGSÅ: Nadia Shilas søster: Jeg håber, de kommer i fængsel

Helt så kortfattet gør bodyguarden det ikke. Men han tager også bladet fra munden på det sociale medie, hvor han har lavet en skrivelse, som kan ses nederst i artiklen. Her står:

»Jeg er en meget privat person, der aldrig normalt ville kommentere på sladder og rygter, der er så fjollede, at de er til at grine af. Ud af dyb respekt for Kylie, Travis, deres datter og deres familier vil jeg dog gerne slå fast, at min interaktion med Kylie og hendes familie udelukkende har været af professionel karakter. Der er ingen historie her, og jeg vil gerne bede medierne om ikke at inddrage mig i nogle fortællinger, der er dybt repsektløs overfor deres familie.«

LÆS OGSÅ: Kendall Jenner: Kylies datter har ændret vores forhold

Den meget private person, som livvagten påpeger, at han er, har hele 806.000 følgere på Instagram, så han burde være sikker på, at beskeden når bredt ud. Der er dog ikke noget, der tyder på, at det seneste rygte har noget på sig, selvom det ikke er første gang, at medierne har skabt tvivl omkring faderskabet. Travis Scott har indtil videre ikke kommenteret på rygterne.

LÆS OGSÅ: WOW: Så tynd er Kylie efter fødslen

Stormi’s Parents Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 14. Maj, 2018 kl. 9.37 PDT

My first and last comment. Et opslag delt af TIM CHUNG (@timmm.c) den 12. Maj, 2018 kl. 1.27 PDT

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.