Voldtægtsoffer og influencer Amalie Have har været centrum i en debat om chikane, efter satireprogrammet 'Den korte radioavis' rettede kritik imod hende.

Fire kvinder stiller sig nu frem og fortæller, hvordan trusler, stalking, sexchikane og personlige angreb er en del af det at stå frem i den offentlige debat - især hvis det handler om køn.

Og det er ikke småting, man må finde sig i.

Alle fire kvinder herunder fortæller, hvorfor det kun er for de stærke at deltage i debatten.

Leonora Christina Skov. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Leonora Christina Skov. Foto: Sofie Mathiassen

Leonora Christina Skov - forfatter

'Hold din kæft, hold din kæft, hold din kæft.' Budskabet, som var ét blandt mange, var massivt, og for en periode følte forfatter Leonora Christina Skov sig nødsaget til at gøre netop det - at tie stille.

Truslerne, chikanen og personangrebene blev for massive, så for at være i stand til at kunne stå op om morgenen og ikke frygte for, hvad der kom den dag, blev hun for en stund stille og lod debatten være op til andre.

»Noget af det værste var, da folk truede min kone på livet,« siger forfatteren, som har haft syv forskellige stalkere, hvor nogle har opsøgt hende på hendes adresse.

Hun taler nu ud, fordi hun har oplevet, hvordan det var at stå alene, mens stormen rasede. Hvor dem, hun håbede på talte ud, forblev tavse.

»Jeg frygter, at det gør, at det bliver en meget lille skare af folk, som tør stå frem i den offentlige debat.«

Skov fortæller desuden, at hun ikke havde taget telefonen og svaret på spørgsmål, hvis der var blevet ringet, inden hendes seneste bog, 'Den, der lever stille', var udgivet.

Hun fik nemlig stor succes med bogen, og det er hun ikke overbevist om, hun havde fået, hvis hun havde deltaget i debatten op til.

I dag tager hun bladet fra munden, fordi hun gerne vil vise Amalie Have, at der er nogen, der tør tale ud.

Foto af Kirstine Holm. Vis mere Foto af Kirstine Holm.

Kirstine Holst - selvstændig

Kirstine Holst er offer for voldtægt, som er endt med frifindelse, og har oplevet, at det er sindssygt hårdt at stå frem og fortælle om sagen.

»Det var svært i starten, at folk, også på sociale medier, granskede min voldtægt og begyndte at spekulere i, hvad jeg havde gjort forkert,« fortæller hun om det at have talt åbent om sin voldtægt.

Ligesom Leonora Christina Skov oplevede hun, at hendes ægtefælle blev draget ind i det. Fremmede delte et billede af husbonden på sociale medier.

Hun kommer nu med en kærlig opfordring, især til medierne, om at huske på, at det skal være trygt at sige sin mening højt som almindeligt menneske.

Det skal ikke kun være dem, der har en knivskarp pr-afdeling i ryggen eller råd til advokathjælp.

Selvom det var svært for hende i starten, mener hun, at det er så vigtigt, at folk og herunder ofre bliver ved med at fortælle om deres oplevelser, så de ting, der skal ændres i systemet, kan blive ændret.

»Jeg oplevede faktisk, at der kom den allerstærkeste reaktion, efter at andre støttede mig. Da Rulle Grabow (kendt debattør, red.) gik ud med min sag, blev folk meget ondsskabsfulde mod både hende og mig.«

Kirstine Holst har talt med flere ofre - også mænd - som ikke tør stå frem af frygt for den offentlige hetz, man kan møde.

Ane Høgsberg. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Ane Høgsberg. Foto: Thomas Lekfeldt

Ane Høgsberg - komiker

Hvis hun ikke svarer på beskeder, eller hvis hun laver et opslag om feminisme, kommer de skarpe reaktioner.

Så bliver Ane Høgsberg ramt af beskeder om, at hun trænger til noget - eller i den anden grøft - at hun er for grim at have sex med.

»Så har jeg det sådan lidt, det var egentlig aldrig på bordet.«

Hun fortæller, at hendes mandlige kollegaer er flove på deres køns vegne over det, hun oplever.

Louise Kjølsen, Twerk Queen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Louise Kjølsen, Twerk Queen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Louise (Twerk Queen) Kjølsen - psykolog, debattør og aktivist

Ligesom Kirstine Holst fortæller, så er det ikke for sarte sjæle at stå frem som voldtægtsoffer, siger Louise Kjølsen.

»Folk sagde, det var min egen skyld, fordi jeg så ud, som jeg gjorde, og dansede, som jeg gør.«

Hun fortæller, at hun, i modsætning til mange andre, ikke har valgt at trække sig fra debatten. Ud over sine seje forældre, der støtter hende hele vejen, og hendes uddannelse, som gør, at hun ved, at det ikke handler om hende, men folk selv, så har hun også en ukuelighed, der holder hende kørende.

»Jeg er selvfølgelig bekymret for, om det ender med, at folk trækker sig fra debatten. Se nogle af de beskeder, kvinderne har modtaget, herunder:

Ane Høgsberg blev blandt andet kontaktet af en fan, der sagde sådan her. Vis mere Ane Høgsberg blev blandt andet kontaktet af en fan, der sagde sådan her.