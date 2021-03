»Kvinder skal være bevidste om, at det ikke kun er mænd, der har magten. De fortjener også respekt.«

Selvom hun uddyber, at det selvfølgelig er sat på spidsen, så er det en af de ting, radiovært Sara Bro håber, at de danske kvinder vil huske på, når de er på deres arbejdsplads – og selvfølgelig også i deres privatliv.

B.T. har talt med hende i anledning af kvindernes internationale kampdag, hvor hun fortæller, at det bestemt ikke er fremmed for hende at blive behandlet anderledes end sine mandlige kollegaer.

Lige siden 2018 har hun forsøgt at lave radioprogrammet 'Hjerteflimmer for voksne', men er gang på gang blevet afvist.

»Jeg foreslog det for flere forskellige redaktører, men blev ved med at få et nej. De troede ikke på det,« siger hun og fortsætter:

»Jeg lavede 'Hjerteflimmer' tilbage i nullerne, og siden da har jeg fået en række henvendelser fra folk, der har været sådan: 'Please, lav det igen'. Men de troede ikke på ideen inde på DR.«

Sara Bro ved ikke, om det har noget med hendes køn at gøre. Det er svært at vide med sikkerhed, forklarer hun. Det er en følelse, hun sidder tilbage med, men samtidig ved hun godt, at det kan kræve mange forsøg at få sine ideer realiseret.

»Måske er det ikke mit køn, men jeg har en oplevelse af, at jeg ikke har så meget gennemslagskraft i mange arbejdssituationer – på trods af mine kompetencer og mine over 25 års erfaring i branchen.«

Radiovært Sara Bro fejrer i år kvindernes internationale kampdag ved at huske på, at hun har lige så meget magt som sine mandlige kollegaer. Foto: Nils Meilvang Vis mere Radiovært Sara Bro fejrer i år kvindernes internationale kampdag ved at huske på, at hun har lige så meget magt som sine mandlige kollegaer. Foto: Nils Meilvang

Men det viste sig, at de mange afvisende redaktører tog fejl. Podcasten 'Hjerteflimmer for voksne' er blevet en kæmpestor succes og har, siden det første program udkom 21. oktober 2020, ligget øverst på alle lister over popularitet.

»Det endte med at blive min helt egen idé. Jeg laver også alt selv. Jeg klipper det selv, inviterer selv gæster og optager det selv,« siger hun og fortsætter:

»Det er enormt empowering for mig. Jeg ville have det sådan, og sådan blev det.«

Hun har talt med flere kvinder, der kan genkende følelsen af ikke at blive lyttet til og respekteret. Mange oplever, at de på trods af kompetencer bliver valgt fra, når de bringer ideer på bordet eller taler højt i arbejdssammenhænge.

Sara Bro har ikke kun arbejdet som radiovært. Her er hun vært på Grøn Koncert i 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Sara Bro har ikke kun arbejdet som radiovært. Her er hun vært på Grøn Koncert i 2017. Foto: Sarah Christine Nørgaard

I Sara Bros øjne har det længe været noget, kvinder har forsøgt at arbejde sig omkring eller i sidste ende har accepteret, hvis de ikke har kunnet finde en løsning, der ikke gjorde dem bange for at miste deres job. De har simpelthen rettet ind og fulgt det misforhold i ligestillingen, der er mellem mænd og kvinder.

»Nu er det for første gang sådan, at der bliver taget ægte ansvar for manglende ligestilling – og det gælder næsten alle brancher,« siger hun om den udvikling, man har set i mediebranchen og andre brancher den seneste tid.

Med anden bølge af MeToo står det for mange kvinder klart, at de fortjener respekt og magt på linje med mænd, og den må de gerne selv tage.

»Det, man skal huske på, er, at du har rettigheder, og de er lige med mænd. Om det er, hvordan du vil have dit arbejdsliv, hvilket liv vil du gerne have, hvad vil du gerne prioritere det, så gå efter det.«