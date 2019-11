Efter 28 års ægteskab fortalte Bubber i torsdags, at han skal skilles fra sin kone. Samtidig kom det frem, at han venter barn med en anden kvinde.

Lørdag bekræfter han overfor Ekstra Bladet, at 'den anden' er en 41-årig kvinde ved navn Signe, som er kommet i familiens hus og tidligere har passet Bubbers børn.

»Det er rigtigt, men jeg kan ikke sige mere. Det er rigtig svært lige nu,« siger han, da B.T. taler med ham.

I 28 år har 54-årige Bubber, hvis borgerlige navn er Niels Christian Meyer, været gift med Christina 'Ibsen' Meyer. Sammen har de tre voksne børn Sofia, Oscar og Laura.

Her ses Bubber og Christina Ibsen Meyer i 2015.. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Her ses Bubber og Christina Ibsen Meyer i 2015.. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Den 41-årige Signe er kommet i familiens hjem og har passet parrets børn, da de var små. I 20 år har Bubber dog kun haft meget lidt kontakt med hende, før han mødte hende igen.

Til Ekstra Bladet fortæller han, hvordan 'ikke havde set det komme', men at han stødte ind i Signe 'i en fase i sit liv, hvor han var meget frustreret'.

Bubber har ikke mere at sige om hverken skilsmissen, forholdet til Signe eller det barn de venter.

Nyheden om både skilsmissen og det kommende barn kom ud i torsdag.

»Det kom virkelig bag på mig, men jeg vidste jo godt, det ville komme ud på et tidspunkt,« sagde han torsdag til B.T.

Bubber var på det tidspunkt helt rundt på gulvet.

»Jeg er både chokeret og ødelagt over situationen på én gang, for det er svært med et langt ægteskab,« sagde Bubber.

Bubbers kone Christina 'Ibsen' Meyer ønsker ikke at kommentere på hverken skilmisse eller forholdet til kvinden, som Bubber venter barn med.