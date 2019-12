»I'll be there for you.«

Dem, der har set tv-serien 'Venner', kan højst sandsynligt høre den ikoniske temasang for sig.

Kvinden, der skrev hittet, hed Allee Willis. Hun døde juleaften af et hjerteanfald i sit hjem i Los Angeles.

Det fortæller hendes partner, Prudence Fenton, i et opslag på Instagram.

Rest In Boogie Wonderland Nov 10,1947-December 24, 2019

Allee Williams blev 72 år.

Hun er bedst kendt for 'Venner'-temasangen. Derudover er hun tre gange blevet nomineret til en Grammy. To af gangene vandt hun.

Hun vandt priserne for soundtracket til filmen 'Beverly Hills Cop' og for Broadway-musicalen 'The Color Purple'.

Derudover samarbejdede hun også med Earth, Wind & Fire i forbindelse med deres megahit 'Boogie Wonderland'.

Allee Willis til Songwriters Hall of Fame i 2018. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Allee Willis til Songwriters Hall of Fame i 2018. Foto: ANGELA WEISS

Hun blev tilføjet til Songwriters Hall of Fame i 2018.

Hendes partner, Prudence Fenton, beskriver hende som sin 'sjæleven'.

Ifølge Variety er Prudence Fenton 'i chok' over det pludselig dødsfald.

Alee Williams døde omkring klokken 18 lokal tid.