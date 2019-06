Anklagemyndigheden i Queens har netop rejst tiltale mod Cardi B for hendes rolle i et slagsmål på en stripklup sidste år.

Hun er tiltalt for i alt 14 forhold - heriblandt for forsøg på overfald med det formål at forårsage alvorlig fysisk skade.

Det skriver blandt andre CNN og TMZ.

De konkrete forhold vil først blive offentligt kendte, når næste retsmøde finder sted 25. Juni.

Sagen tager sit udgangspunkt i en tumult, der fandt sted i august sidste år.

Her tog Cardi B, der går under det borgerlige navn Belcalis Marlenis Almanzar, ifølge anklageskriftet del i et angreb på to kvindelige bartendere på Flushing Strip Club i Queens.

Det var angiveligt anklager om utroskab, der startede slagsmålet.

Både stole, flasker og drinks fløj rundt i lokalet og efterlod de to bartendere med mindre skader, lyder det ifølge anklageskriftet.

I oktober valgte Cardi B, som selv har en fortid som stripper, at melde sig selv og lade sig afhøre af politiet.

Ved at erklære sig skyldig kunne hun nøjes med at modtage en betinget dom i sagen.

Dette takkede hun dog nej til.

Hendes advokat argumenterer desuden for, at denne ikke er bekendt med, at Cardi B skulle have forvoldt nogen skade under hændelsen.

I næste uge skal rapstjernen så møde for retten i Queens. Dette er blot otte dage, før hun ifølge planerne skal stå på Orange Scene på Roskilde Festival.

Flere har tidligere spekuleret i, om denne optræden bliver en realitet.

‘I like it’-stjernen har nemlig været tvunget til at aflyse flere koncerter den seneste tid på grund af nogle skønhedsoperationer.

Roskilde Festival har dog tidligere udtalt, at de er i dialog med hendes hold, og at alt foreløbigt går som planlagt.