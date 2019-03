En gammel video af rapperen Cardi B er dukket op. I den indrømmer hun at have bedøvet og derefter stjålet fra flere mænd. Nu forklarer sangerinden sig.

I et klip fra en Instagram Live, der blev optaget for tre år siden, indrømmer stjernen, at hun har bedøvet og bestjålet flere mænd.

Forfærdede brugere på sociale medier har reageret på den 26-årig stjernes indrømmelse med hashtagget #SurvivingCardiB, som er en reference til R. Kelly-dokumentaren 'Surviving R. Kelly', der handler om sexanklager mod den mandlige rapper.

Cardi B har efterfølgende taget til tasterne på sin Instagram-profil for at forklare sine handlinger.

Vis dette opslag på Instagram All I can do now is be a better me for myself my family and my future. Et opslag delt af CARDIVENOM (@iamcardib) den 26. Mar, 2019 kl. 1.03 PDT

I vidoen, der blev optaget for tre år siden, siger rapperen:

'Åh ja, du vil f-k mig? Ja, ja, lad os gå tilbage til dette hotel,', ligesom hun tilføjer:

'Og jeg bedøvede dem, og jeg røvede dem. Det var det, jeg plejede at gøre.'

Nu er videoen dukket op igen, og stjernen stod tilbage med et stort forklaringsproblem. I et Instagram-opslag skriver hun nu, at hun gjorde, hvad der var nødvendigt for at overleve.

Cardi B og hendes ægtefælle rapperen Upset ved Grammy Awards i februar 2019. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Cardi B og hendes ægtefælle rapperen Upset ved Grammy Awards i februar 2019. Foto: LUCY NICHOLSON

'Jeg gjorde, som jeg gjorde, fordi jeg havde meget begrænsede muligheder dengang. Jeg er velsignet, for at jeg har været i stand til at sige fra. Uanset om det var dårlige valg på det tidspunkt, så gjorde jeg, hvad der var nødvendigt for at overleve,' skriver hun og fortsætter:

'Mange kunstnere forherliger mord, vold, narkotika og røveri, men det har aldrig været min stil. Jeg har aldrig fortalt om mine handlinger i min musik, for det er handlinger, som jeg slet ikke er stolt af,' skriver hun.

Rapperen, som er født og opvokset i Bronx, præciserede i opslaget, at alle de mænd, som hun henviste til i klippet, var mænd, som hun datede, og hun hævder, at de vidste, hvad hun gjorde.

Hun fastslår, at hun nu vil gøre alt, hvad hun kan for at være en bedre udgave af sig selv for sin egen skyld, for sin familie og for sin fremtid. Cardi B er gift med rapperen Offset, som hun har en otte måneder gammel datter, som hedder Kulture, med.