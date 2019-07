Sverige er ikke i høj kurs blandt mange amerikanerne i øjeblikket.

Adskillige er skuffede over, at rapperen A$AP Rocky er blevet tiltalt for vold i landet. Det har blandt andet ført til, at fans vil droppe alle svenske produkter, ligesom også præsident Donald Trump har udtrykt sin utilfredshed overfor den svenske statsminister.

Nu har en amerikansk kvinde så taget skridtet videre.

To dage i streg aflagde hun nemlig den svenske ambassade i Washington et visit for at udtrykke sin harme. Begge episoder er beskrevet i et skriftligt retsdokument.

Heri lyder det, at kvinden, der bliver beskrevet som hvid og blond, første gang besøgte ambassaden mandag 22. juli, hvor hun smed cola omkring sig og råbte.

»Jeg vil sprænge denne motherfucker (ambassaden, red.) i luften,« lød det angiveligt fra kvinden, før hun forlod stedet.

Episoden anbragte hende på listen over folk, som politiet holder særligt godt øje med.

Derfor var de parat til at rykke ud, da hun dagen efter vendte retur til ambassaden.

Denne gang gjorde kvinden det helt klart, at det var utilfredshed med tilbageholdelsen af A$AP Rocky, der havde fået hende til at møde op.

I retsdokumentet bliver det beskrevet, at hun råbte og svor af personalet, ligesom hun også sparkede til flere af ambassadens møbler og genstande.

Da hun blev bedt om at forlade stedet, lod hun personalet vide, at hun ikke havde nogen intentioner om at gå.

»Tilkald politiet, jeg forlader ikke stedet,« sagde hun ifølge rapporten.

Da politiet dukkede op, blev hun anholdt på stedet.

Onsdag blev kvinden stillet for en dommer, og fordi hun erkendte de beskrevne forhold, blev hun løsladt.

Hun er foreløbigt sigtet for blandt andet at have forvoldt skade på en udenlandsk ejendom.

Næste retsmøde finder sted onsdag 31. august.

A$AP Rocky har siddet varetægtsfængslet i Stockholm siden 3. juli.

Her er han tiltalt for grov vold, efter han og hans følge i slutningen af juni kom i karambolage med to mænd.

Særligt tilbageholdelsen af den amerikanske rapper har resulteret amerikansk kritik af det svenske retssystem, og selv forklarer A$AP Rocky, at han handlede i selvforsvar.

Sagen skal for retten i den kommende uge.