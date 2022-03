Victoria og David Beckham har nu fået nok, efter at en velkendt stalker af familien for nylig mødte op på deres datters skole.

Her udgav hun sig for at være en anden for at komme tæt på familien.

Men det er ikke den eneste chikane fra kvinden, der angiveligt har været besat af den celebre siden 2016.

Beckham-parret har derfor meldt kvinden til politiet.

David og Victoria Beckhammed datteren Harper Beckham. Foto: Cliff Hawkins Vis mere David og Victoria Beckhammed datteren Harper Beckham. Foto: Cliff Hawkins

Hun er nu blevet sigtet for stalking, bekræfter Metropolitan Police i Storbritannien over for blandt andre The Sun.

»Forbrydelserne har fundet sted mellem juli og oktober 2021. En familie er blevet sendt et antal breve og ar været udsat for en række uønskede besøg på deres hjemmeadresse og skole,« siger en talsmand for politiet til Mirror.

Den 58-årige kvinde fra Hertfordshire dukkede senest op på tiårige Harper Beckhams skole og udgav sig for at være forælder til et af de andre børn, så hun kunne kunne møde kendisdatteren, skriver mediet.

Hun har også i en enkelt tilfælde givet sig ud for at være mor til et af deres børn i forsøget for at komme tæt på.

Kvinden har tidligere fået et politihold mod kvinden, således at hun hverken må kontakte dem skriftligt eller komme nærmere end 500 meter fra deres palæ i London såvel som deres tiårige datters skole.

Tilholdet var sat til fem måneder, men den 58-årige kvinde fremstilles i retten 28. marts, hvor det vil blive besluttet, om det skal gøres permanent.