»Jeg troede, han ville dræbe mig.«

Ordene kom torsdag ud af en 24-årig kvindes mund under et pressemøde. Manden, hun talte om, er skuespiller Armie Hammer. Hendes ord trak overskrifter.

Få timer senere ramte en ny overskridt de amerikanske medier. Armie Hammer efterforskes af politiet.

3. februar åbnede politiet i Los Angeles en efterforskning, der skal afdække en påstået voldtægt begået af skuespilleren kendt fra film som 'Call Me by Your Name' og 'The Social Network'. Efterforskningen pågår.

Forholdet til Effie var baseret på samtykke, aftaler og gensidighed Andrew Brettler, advokat for Armie Hammer

Hvilken episode politiet efterforsker, og hvem det påståede offer er, fortalte talsmand intet om. Men sikkert er det, at kvinden, der torsdag stod frem, har anmeldt sin sag til politiet.

Kvinden er 24 år og kalder sig Effie. Hendes borgerlige navn er foreløbig offentligheden ukendt.

Det er hendes ansigt ikke længere. Og hendes beskyldninger mod Armie Hammer er delt vidt og bredt, efter hun torsdag stod frem.

Hun berettede, hvordan hun var blevet udsat for overgreb af den skandaleombruste skuespiller en forårsdag for fire år siden.

»24. april 2017 udsatte Armie Hammer mig for et voldeligt overgreb i over fire timer i Los Angeles. Undervejs slog han adskillige gange mit hoved mod en væg, kvæstede mit ansigt,« sagde hun og fortsatte:

»Han udsatte mig også for andre former for vold, som jeg ikke gav samtykke til. Eksempelvis slog han mine fødder med en pisk, så de gjorde ondt, hver gang jeg tog et skridt den kommende uge.«

Effie læste op fra en forberedt udtalelse. Holdt sig til den, da hun uddybede, at hun flere gange i løbet af episoden forsøgte at komme væk. Uden held.

»Jeg troede, han ville dræbe mig. Så forlod han mig – uden at bekymre sig om, hvordan jeg havde det.«

Effie her sammen med Armie Hammer. Foto: Courtesy of Gloria Allred Vis mere Effie her sammen med Armie Hammer. Foto: Courtesy of Gloria Allred

Undervejs og efterfølgende har Effie levet i frygt for Armie Hammer, berettede hun. Men ikke længere. Nu står hun frem med sine beskyldninger, som hun også har informeret politiet om. Al bevismateriale er overleveret.

»Han har ikke længere nogen magt over mig. Jeg forstår nu, at det enorme mentale greb, han havde om mig, var utroligt skadende på mange niveauer,« lød det torsdag.

Hun fortalte, at deres affære varede i fire år. Og at han flere gange misbrugte hende i løbet af de fire år.

Under affæren var Armie Hammer gift med Elizabeth Chambers. Moren til hans to børn.

Armie Hammer og Elizabeth Chambers. I sommeren 2020 søgte sidstnævnte om skilsmisse. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Armie Hammer og Elizabeth Chambers. I sommeren 2020 søgte sidstnævnte om skilsmisse. Foto: ANGELA WEISS

Han benægter ikke affæren. Men i en udtalelse fra hans advokat, Andrew Brettler, lyder det ifølge People, at forholdet til Effie var »fuldstændigt baseret på samtykke, aftaler og gensidighed«.

Alle påstande om voldtægt og andre former for overgreb afviser advokaten og altså Armie Hammer.

»Effies egne korrespondancer med hr. Hammer underminerer og afviser hendes uhyrlige beskyldninger,« lyder det i udtalelsen, der henviser til en besked sendt af Effie til Armie Hammer 18. juli forrige år.

Her skulle Effie angiveligt have fortalt Armie Hammer, hvad hun ville have ham til at gøre ved sig. Underforstået: seksuelt.

Armie Hammer skulle ifølge udtalelsen have svaret kvinden, at han ikke ønskede at fortsætte den type forhold til hende.

»Det var aldrig hr. Hammers hensigt at gøre Effie pinligt berørt eller afsløre hendes feticher eller kinky seksuelle lyster, men nu har hun eskaleret denne sag ved at hyre en advokat til at arrangere en offentlig pressekonference.«

»Med sandheden på sin side glæder hr. Hammer sig til nu at få belyst sagen,« lyder det videre i udtalelsen.

En udtalelse, der endegyldigt slår fast, hvordan Armie Hammer forholder sig til de mange beskyldninger, der er sendt i hans retning de seneste måneder.

Timothée Chalamet og Armie Hammer her fotograferet i kølvandet på 'Call Me by Your Name'. Foto: VALERIE MACON Vis mere Timothée Chalamet og Armie Hammer her fotograferet i kølvandet på 'Call Me by Your Name'. Foto: VALERIE MACON

Beskyldninger om kannibalisme, om sadistisk og skadende adfærd samt om psykiske overgreb, som blandt andre har to af hans ekskærester som afsendere.

»Hr. Hammer har fra dag ét fastholdt, at hans forhold til Effie – og andre seksuelle partnere for den sags skyld – byggede på samtykke, aftaler og gensidighed,« siger advokaten Andrew Brettler.

»Effies forsøg på at få opmærksomhed og hendes dårligt rådgivede forsøg på at tage sagen den juridiske vej vil kun vanskeliggøre det for reelle ofre for seksuel vold at få den retfærdighed, de fortjener.«

Selvom de ikke tidligere har været så detaljerede, er det ikke første gang, Effies beskyldninger mod Armie Hammer rammer overfladen.

Det skete allerede i januar på Instagram, og siden har flere andre kvinder – blandt andre model Paige Lorenze – fulgt trop.

Som følge heraf har Armie Hammer måttet vinke farvel til flere projekter. Også hans agentur og publicist har sagt farvel.