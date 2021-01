Kan man være for pæn?

Ifølge den amerikanske playboy-model Tahlia Paris fra Los Angeles, så er det lige netop, hvad hun er. Eller det mener dating-appen 'Bumble', påstår hun.

Det skulle de efter sigende havde skrevet til hende i en mail, da hun efter et brud med sin kæreste oprettede en profil hos dem, skriver news.com.au.

Bumble skrev til hende, at hun var »for lækker,« og derfor havde fjernet nogle af hendes billeder på appen. Billederne blev ifølge 24-årige Tahlia Paris fjernet efter få timer.

Til sidst valgte Bumble at lukke hendes profil fuldstændigt, da flere andre brugere havde brugt hendes billeder, og virksomheden var derfor ikke sikker på, at det var Tahlia Paris, som stod bag profilen.

»Først blev jeg ked af, at de lukkede min profil, fordi hvorfor skal jeg lide under, at andre laver falske profiler med mine billeder?« siger Tahlia Paris.

Men ved nærmere eftertanke, så kom hun alligevel frem til, at det måske var for det bedste. Hun var faktisk lettet.

»Det var lidt nervepirrende at date på nettet,« siger hun og fortæller, at har hun besluttet at holde en pause med at date.

Bumble har svaret news.com.au, at de tilbage i 2016 begyndte at blive mere strikse med, hvilke billeder man kunne dele på appen. Man må for eksempel ikke dele afklædte billeder. Dog er det tilladt at dele bikinibilleder, hvis de er taget ved en pool eller udendørs.

Tahlia Paris fortæller til mediet, at hun ikke havde lagt den slags billeder på sin profil.